蘇貞昌舌戰藍委：絕不同意統一進程

蘇貞昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）“行政院長”蘇貞昌今天在“立法院”與中國國民黨“立委”陳超明為兩岸議題展開唇槍舌戰，陳質疑蔡政府頻頻挑釁大陸要引戰，就是了2020大選，蘇對此嚴詞否認，並強調，台灣是個“主權獨立的國家”，所以為了保護主權保護人民，說台灣是中國一部分，所謂的統一進程，他絕不同意。



蘇貞昌今天率“內閣”到“立法院”接受總質詢，陳超明質詢蘇貞昌半個小時都是圍繞在兩岸關係議題。



陳超明一開始就播放他當年質詢時任陸委會主委蔡英文的影片，並強調蔡英文當年就承認九二共識、一中各表，但現在竟然將九二共識和一國兩制連結在一起，是不是要拉高其聲勢，為了連任而故意講出來的？蘇貞昌否認。並抨擊有統一的台灣方案，還說不放棄武力對台，一點善意都沒有。



陳超明批評蘇貞昌的言論是斷章取義，而蔡政府立場就是不畏戰不求戰，但言語繼續挑釁就是為了2020大選，這非常危險。



蘇貞昌說，他不但不熱愛戰爭，且就是要追求和平，要和平所以要做好戰爭準備，他沒有挑戰，是人家不放棄武力對台。



陳超明反問蘇貞昌，你要大陸放棄武力對台，那你們民進黨要不要放棄“台獨黨綱”？蘇說，台灣是個“主權獨立的國家”，所以為了保護主權保護人民，所謂的台灣是中國的一部分，或是統一進程，他絕不同意。



陳超明接著說，但這要靠實力，現在兩岸實力懸殊，大陸已變成世界第二大強國，如何求取生存之道，就是要坐下來談。



蘇貞昌說，但他們從來不談，我們想談，要談當然可以，但我們不能為了利益放棄主權。