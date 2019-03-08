扎克伯格高調宣布捍衛用戶隱私

中評社北京3月8日電／英國廣播公司BBC7日報道說，臉書創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格宣布，將會更為關注用戶隱私，並以此為方向推動臉書轉型，包括實施加密信息功能等。科技業界人士認為，臉書因為多次的數據洩露醜聞，聲譽日益惡化。在此情況下，扎克伯格試圖通過聲稱加強保護隱私權，從而擺脫當前的法律和政治困境。



美國當地時間6日，扎克伯格在個人博客上發表一篇長文，文中表示，他思考互聯網的未來時，認為“一個以隱私為中心的通信平台，將比今天的開放平台更加重要”。為此，臉書未來將更加關注用戶隱私，並實現轉型。其中重要舉措之一是允許臉書旗下WhatsApp、Messenger和Instagram三大應用的用戶們私人通信，對他們相互信息進行加密。目前僅有WhatsApp能夠加密信息。扎克伯格稱他的技術團隊正在進行工作，但並未給出具體時間表，只是說將在“未來幾年”實現。他強調，加密的私人通信工具將創造新的商業前景，為了確保用戶信息安全，臉書將和各國執法部門加強協調。



BBC稱，扎克伯格這篇長博文明示了臉書未來的轉型方向，同時這也被視為是一次危機公關。在保護用戶隱私方面，臉書可謂“臭名昭著”，在各科技巨頭中排名墊底。去年臉書被曝出允許為特朗普選舉活動服務的劍橋分析公司提供超過5000萬用戶的個人數據，臉書的市值因此蒸發超過800億美元，此後臉書又聲稱遭受黑客大規模攻擊，數千萬用戶數據因此被洩露。



去年年底，歐洲隱私管制機構愛爾蘭委員會啟動調查，“臉書”或因洩露用戶數據，被罰款16億多美元。今年2月，英國議會宣布臉書涉嫌違反隱私和競爭原則，呼籲立法規範其行為。在公眾強烈質疑、各國執法部門猛烈“追擊”下，臉書面臨前所未有的困境。此次扎克伯格高調宣布將重視隱私問題，無疑是一次“自救”。



（來源：人民網）