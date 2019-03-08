中國呼籲聯合國人權理事會加強對話合作

中評社北京3月8日電／中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表俞建華7日代表近50個發展中國家發表聯合聲明，呼籲聯合國人權理事會加強對話與合作。



俞建華當天在聯合國人權理事會第40屆會議“與人權事務高級專員（人權高專）對話”環節發表的這一聯合聲明中說，當前全球範圍內單邊主義、保護主義、民粹主義正在抬頭，世界比以往更加需要多邊主義，需要各國攜手合作解決人類共同面臨的難題。發展中國家願與各方一道，堅持多邊主義，倡導合作對話。



俞建華強調，發展中國家希望聯合國人權高專和人權高專辦恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，堅持以公正、客觀、建設性、非選擇性方式開展工作，反對政治化和雙重標準，推動各方在相互尊重和平等互利的基礎上開展交流對話，反對點名羞辱和公開施壓，推動人權理事會成為各國交流對話而非施壓對抗的平台。



他表示，聯合國人權高專和人權高專辦應平衡推進各類人權，進一步加大對經社文權利和發展權的投入，根據當事國意願和要求開展人權技術援助，尊重各國自主選擇的發展道路，繼續肯定各國在人權領域取得的進展及為此做出的努力，分享各國在人權領域的良好做法與實踐。



聯合國人權理事會第40屆會議於2月25日在日內瓦萬國宮開幕。中國代表發展中國家就全球人權治理和國際人權事業發展向聯合國人權高專和人權高專辦提出期待和要求，表達了廣大發展中國家的心聲，得到發展中國家熱烈響應。



（來源：新華網）