何燿光：日台安保對話受挫可視為美也不支持

義守大學通識教育中心副教授何燿光接受中評社訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月9日電（記者 高易伸）針對蔡英文日前接受日本媒體訪問呼籲台日應進行安保對話，遭日方拒絕。義守大學通識教育中心副教授何燿光對此接受中評社訪問指出，台日安保對話更深層的意義是台美戰略夥伴關係，日方婉拒蔡安保對話要求，或可視為美國亦不支持，透過“東京視角”，也更能釐清台灣當前戰略迷霧。



何燿光進一步以蔡接受美國CNN專訪時提出“承受第一擊”為例強調，民進黨不但在戰爭邏輯上出現猶如“米洛斯對話（Melian Dialogue）”，將止戰的正當性構築在國際正義或盟國的協助上，更無視國際權力競逐過程中，各方面對中國大陸崛起的變數，又持續在特定意識形態或選舉民粹上盤旋考量。實力與時空的轉換不僅對台不利，執政黨與全民也應慎思。



何燿光8日出席義守大學第11屆兩岸關係研討會並接受訪問、作出闡述。



何燿光表示，美國面對大陸崛起與構成的地緣威脅，以“重返亞洲”、“亞太再平衡”逐步形成“印太戰略”。在戰略現實認知下，美日同盟是關鍵而必要的保障，但美國在可信賴度上卻越發不穩定，對日本而言採取戰略避險措施也成必須選項。



何說，蔡政府拉高台海對抗形式，卻未能跳脫地緣視角的轉換，若能以“東京”視角重新切入觀察，不但可發現日本海洋戰略思維有著更複雜與多變的可能性，透過“東京視角”，也更能釐清台灣當前戰略迷霧。



何燿光向中評社表示，“零和競爭”雖是國際權力競逐的常態，但其中的“危險加成”則是“認知落差”的影響，尤其在互為敵對的思考上，將促使決策的意識型態狀況持續出現。



何燿光以美國為例說，對美國而言，選擇性介入（Selective Engagement）戰略似乎是後冷戰時代最佳化的選擇，特朗普也採取這樣的戰略指導原則去進行相關國際運作，這樣的操作提供區域強權相當的戰略自主空間，但同時也存在相同程度的風險與潛在危機。



何燿光說，以日本為例，印太戰略似乎是下一階段日本安全維護的重要策略及手段，但迄今為止，戰略內涵依舊模糊不清。因此避險策略成了東京方面的必要選項。琉球作為日本在戰略與外交上、印太戰略構想上的一個犄角，不但是聯繫各個“次軸心”區域的節點，更是東京戰略與外交上進可攻、退可守的活棋。



何解釋，根據日本2013年“海洋基本計劃”可以發現，日本期待透過海洋主導世界的實踐過程中，核心戰略關注包括，對離島及周邊海域的監控、警戒；加強西南諸島在內（釣魚台及周邊海域）防衛，以及必要時的反應。因此當大陸崛起，美國戰略信賴出現動搖之際，日本新型態擴張性海洋戰略正逐步形成，獨立自主的國防需求與因應情勢更需要憲法上的正當性。



何燿光觀察，蔡英文接受美國CNN專訪時提出“承受第一擊”不僅凸顯蔡對戰略缺乏概念，其“國安”團隊，不但在戰爭邏輯上出現猶如“米洛斯對話（Melian Dialogue）”，將止戰的正當性構築在國際正義或盟國的協助上，更無視國際權力競逐過程中，各方面對中國大陸崛起的變數，又持續在特定意識形態或選舉民粹上盤旋考量。實力與時空的轉換不僅對台不利，執政黨與全民也應慎思。



何燿光認為，台灣近20年來關注內部政治鬥爭結果，不但涉外問題表現得進退失據，意識形態充斥，處處坐失契機，連攸關生存的軍事戰略上也呈現僵化、誤解與各種難以置信的迷思，這是台灣當前生存發展最危險的。