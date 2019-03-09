朱暖英：王金平將大陸當敵人是綠營主張

國民黨台中市議員朱暖英。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月9日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議員朱暖英接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平宣布參選，其實已經醞釀很久，他也自認是韓流浪潮的大功臣，適合領導台灣。但是王金平談兩岸關係，卻沒有提到九二共識，將大陸當成敵人，這樣的論述不是國民黨的主張，反而是綠營的主張。如果王要參選，對國民黨理念要更堅定，才能得到黨員的支持與信賴。



王金平昨日舉行參選2020記者會，談到兩岸關係時，他未提九二共識，並說：“兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣，必須與敵人合作，然後他能成為你的夥伴。”



朱暖英，國民黨十八、十九、二十屆黨代表，連任三屆台中市議員，夫婿是前“行政院”中部聯合服務中心副執行長王秋冬，曾任3屆台中市議員、台中市民政局長等職，是前台中市長胡志強市府團隊的要角。



朱暖英表示，王金平這幾年也是醞釀很久，留在“立法院”，也時常跟地方派系大老往來。從去年九合一選舉，台灣政壇掀起一股韓流，王金平認為他就是幫韓國瑜入主高雄市政府的功臣，讓他覺得充滿希望，適合來領導台灣。



朱暖英強調，但國民黨2020的候選人，不是自己感覺良好就好，而是要接地氣，要符合民意，不是被派系簇擁支持就會贏，而是要得到士農工商，年輕人、老人一致的認同，不能只是做個場面給別人看就好了。所以我們希望王院長好好的思考一下，國民黨要贏，就要理性、理智來協調出人選，為2020大選找到一片曙光。



對於王金平宣布參選2020大選，論述兩岸關係卻未提九二共識，被認為是非典型國民黨，這應該如何看待？



朱暖英告訴中評社，聽到這樣的說法，她也覺得很意外，因為國民黨長久以來都是主張九二共識，而且大陸也不是我們的敵人，兩岸是一家親。我們希望王院長這些兩岸論述不是真心話，有可能是為了爭取中間或是淺綠的選票，才會這樣講。

