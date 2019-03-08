德里6年間性侵增202%　加重刑罰不減反增

中評社香港3月8日電／根據印度首都德里警方統計資料，和2012年相較，2018年的性侵案件數成長202%。顯示即使印度政府宣稱加重對性侵犯的刑罰，但性侵案有增無減。



2012年，一名護理學校女學生在南德里附近一輛行駛的公車上遭人輪暴與毆打後，最後不幸死於醫院，這起事件一度引起國際對印度性侵案問題的關注，印度政府雖加重對性侵犯的刑罰，卻未見女性安全問題獲得具體改善。



今日郵報引述德里警方的數據顯示，2012年德里的的性侵案有706件，到了2018年，性侵案達2135件，等於每天有近6起性侵案發生，增幅高達202%。



在性騷擾案部分，德里警方統計，2012年的性騷擾案有727件，到2018年有3314件，增幅更高達355%。亦即2012年每天約有2名婦女遭性騷擾，到了2018年，每天被性騷擾的婦女增加到9人。



雖然有人說，德里的人口增加，所以犯罪率隨之增加，但根據統計，德里的人口從2012年到2018年僅增加18%，與針對女性犯罪案的高成長幅度，根本不成正比。



中央社援引報道，德里警方對性侵和性騷擾案大幅增加解釋稱，2012年女大生公車輪暴案發生後，警方更積極受理針對女性犯罪的投訴與報案，案件數因而增加。



批評者認為，德里的性侵和性騷擾等針對女性的犯罪案件數一直居高不下，主要是法律制度對追訴性侵案的進展緩慢。



此外，在印度也經常傳出性侵嫌犯被捕後透過賄賂很快獲釋，轉而恐嚇被害人與被害人家屬。



德里婦女委員會負責人馬里瓦認為，對性侵這種瘋狂的行為應該採零容忍政策；警方也應提供報告，告訴大眾有多少性侵、性騷擾案的調查仍懸而未決，有多少罪犯受到懲罰，如果沒有受罰，原因是什麼。



南德里德瓦卡區的政府學校女老師馬哈揚指出，雖然性侵、性騷擾案的報案增加，但相關事件並未停止，惡劣的警務和部分男人的偏差心態都應受到譴責。