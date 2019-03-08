中評鏡頭：韓國瑜出席婦女節活動爆棚

450座位的會議廳擠得水洩不通，爆棚了。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後第一個38婦女節，下午公開行程是幫社會局主辦的偏鄉女力系列影展活動揭開序幕，不過韓國瑜人氣太旺，市立總圖會議室450個位子爆棚，雖然韓國瑜晚到45分鐘被催促，大家仍拍手鼓掌給予支持，十分體諒市長忙於公務。



“賣菜郎”韓國瑜上任後第一次的38婦女節，出席在市立總圖書館7樓會議廳舉辦的“2019年高雄婦女節”活動，來替偏鄉女力系列影展活動揭開序幕，由於韓國瑜將現身，總共來了將近500多位女性朋友，現場480個位子滿座，還有人坐在一旁階梯上，不少婆婆媽媽就是專程來看韓國瑜。



韓國瑜雖然遲到45分鐘才趕到現場，不過仍受到全場熱烈歡迎，韓國瑜致詞期間不少婦女朋友趕緊拿著手機捕捉市長的畫面，臉上也充滿快樂的笑容。雖然過程被人催促“要看電影了！”底下還是給予熱烈鼓掌，有人也喊“繼續說沒關係”，韓國瑜則笑著跟大家說抱歉，立刻把時間還給大家，大合照後離開。



高雄市共有38區，這次活動主題與聯合國婦女地位委員會的議題重點接軌，著重在偏鄉女力出擊，邀請來自六龜、內門、永安區的偏鄉女性代表來訴說婦女與家鄉的故事，分享如何致力於推動老人照顧、文化傳承、社區營造等等。影展也會深入內門、林園、路竹、美濃、旗山、永安農漁村地區進行放映及座談。