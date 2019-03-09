中評現場：王毅召開記者會 滿滿人情味兒

王毅聆聽記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）3月8日上午十點整，外交部部長王毅在梅迪亞新聞中心召開以“中國外交政策和對外關係”為主題的記者會。



兩會期間，全國人大和全國政協慣例會組織多種主題記者會和邀請各部委部長舉行專場記者會。其中，外長王毅的記者會是最後歡迎的場次之一。



早上8點，舉辦記者會的新聞發布廳剛一開門，等在門外的記者們就衝進去搶占位置。不一會兒，位置上就坐滿了記者。“我們早上5點就來這兒排隊了”，澳亞衛視的同行告訴中評社記者。



有趣的是，每年兩會，王毅的記者會都被安排在3月8日，這一天也是婦女節。今天，王毅如約出現在發布廳，首先就向女同胞們致以節日問候：“很高興再次在每年一度的兩會期間同各位朋友見面，首先我還是要再次向在座的女士們，向所有女同胞們致以節日的祝福，今天是’三八’婦女節，是你們的節日。”



隨後進入正題，王毅向在座媒體總結了過去一年的中國外交：“過去一年，面對紛繁複雜的國際形勢，中國外交在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，保持定力、與時俱進，又取得了新的重要成就”。



“今天，我願盡可能全面地向大家介紹中國的外交政策，進一步增進中國同世界的相互了解，我願意回答大家的提問”。話語簡單，言辭懇切。



在接近兩個小時的記者會中，王毅共回答了21個問題，涵蓋中美、中朝、中俄、中印、中日等雙邊關係，孟晚舟案，半島問題，“一帶一路”倡議，阿富汗和平進程，南海等方面。



王毅問答幽默風趣，善於見招拆招。



“祝賀你的中文又取得了新的進展，你的發音還是很正確的。”這是一位韓國韓聯社記者提問後，王毅對記者中文的評價，引起現場笑聲連連，讓緊張的氣氛頓時消散。



“很高興回答來自鐵哥們的提問。”王毅在接受巴通社記者提問說。一句話及表達了感謝，又展現了中巴雙邊關係的親密。



“這位先生微笑著說出了非常尖銳的語言，我欣賞你，你可以成為非常好的外交官。”彭博社記者在表達了中國外交官在世界舞台上使用侵略性語言，並提問這會否成為中國的外交風格後，王毅幽默化解了記者的“挑釁”。



回答中，王毅更多展現的是開放和坦誠。



談到中國立場，他說：“咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇。中國必將走向強大，但不會更加強硬。中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行。中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權。”



談到孟晚舟案，他說：“公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。”



談到中美關係，他說：“一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡；實習記者 胡振華）



