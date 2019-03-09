明星企業家上兩會 談生產力與創新力

全國人大代表姚勁波（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）3月8日在人民大會堂舉行的代表通道上，湖南省工商聯副主席、58集團首席執行官姚勁波和廣東省珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁董明珠出席，分享了對互聯網提高生產力和創新力提升製造業的看法。



“下一個十年，我認為最大的互聯網紅利一定是在鄉村。”姚勁波表示，現在農村地區整個通訊的基礎設施，像4G覆蓋越來越好，同時擁有智能手機的農民也越來越多，所以未來農村地區購物、找工作、找房子等等本地化的服務和城市一樣，都可以在互聯網上完成。



姚勁波透露，為了順應把互聯網下沉這種趨勢，從今年開始，我們計劃為全中國的4萬多個鄉鎮，每一個鄉鎮搭建一個本地的信息平台，取名字叫58同鎮，跟58同城是對應的，是服務農村的。58同鎮的目標恰恰是縮小城鄉的信息差距，我們希望未來農民可以用他的智能手機來完成各種本地的生活服務。我們計劃在每個鄉鎮至少招募一名站長，他來收集整理各種本地的信息。目前58同鎮已經落戶到1萬多個鄉鎮，也就是中國三分之一的鄉鎮已經有一個本地服務的信息平台，1萬多名站長，同時也是創業者，他們在手把手的教農民怎麼發布信息、查詢信息，怎麼讓生產生活更方便。農民足不出戶就可以找到工作、找到房子，把農產品賣出去，或者是拼車出行等等本地、本土的生活信息服務。手機這樣一個小小的工具正在成為農民的新農具，也正在讓他們的生產力變得更高。



董明珠談了對中國製造的看法。她表示，中國製造在轉型的時期，最重要的就是製造業能夠創新，具有創新的能力才能改變我們過去傳統的生產模式。中國製造要走向世界，必須解決的核心問題就是創新能力。如何自主創新、自力更生，我們有不同的選擇，我們可能選擇的會是讓自己有技術、引進人才，這是一個方法。



董明珠強調，我們認為，中國的製造業今天已經不是逐利而行的時代，要有使命感、責任感。特別是今年的政府工作報告，為我們企業鬆綁，減稅免稅，我希望我們的企業家要有一種責任和擔當，把減免稅收給我們帶來的福利運用到企業的研發當中去，為中國的製造走向世界，為實現中國“製造強國”，我們大家共同努力。習近平總書記提出加快關鍵核心技術自主創新，我們所有的企業義不容辭，一定要為國家的強盛努力。2019年，我認為會更加美好，因為我們有信心、有能力，我覺得人生最大的難點是失去信心、失去挑戰的精神。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡；實習記者：馮帆）