看病難咋辦？馬曉偉：採取分級診療的制度

國家衛生健康委員會主任馬曉偉（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。被問及“看病難”問題，國家衛生健康委員會主任馬曉偉表示，看病難的問題，是人民群眾普遍關心的問題，也是我們衛生工作的重點。我國之所以出現看病難這個問題，它的根本原因在於供需矛盾。我們國家醫療資源總量不足、優質資源匱乏，分布也不夠合理，特別是基層醫療服務機構在當地比較弱。要想解決這個問題，最現實的辦法就是採取分級診療的制度，目的就是發展衛生事業，調整資源結構，合理分流病人，提高服務機構的整體效能。



馬曉偉說，我們堅決貫徹習近平總書記在全國衛生與健康大會上的講話精神，正在加大力度推動優質資源下沉、工作重心下移。進一步合理調整醫療衛生資源，進一步合理地分流病人。要想做好分級診療制度有哪些關鍵問題呢？主要有四個方面的問題——



第一，我們必須以學科建設為抓手，做到區域分開。到北上廣來看病是常現的一種現象，那麼我們就要有計劃、有步驟地在全國建設一批國家醫療中心和區域醫療中心，提高各個地方疑難重症的診治水平，緩解北上廣的醫療壓力，使得就醫格局能夠改變，使得每個省、每個區域都能解決自己的疑難重症問題。



第二，就是以縣醫院為抓手，解決城鄉分開。我國看病難的問題很突出，而農民看病難的問題就更加突出。如何解決農民看病難的問題呢？就是以縣醫院為抓手，把縣醫院建設好，成為農村醫療衛生服務的龍頭。這樣，影響農民健康的重大疾病，容易導致災難性醫療支出的重大疾病，都能夠在縣域內得到解決，這樣農民就不至於因病致貧、因病返貧。



第三，以病種為抓手，解決上下分開。現在我們的情況是什麼樣呢？是大病小病湧向城市大醫院，城市患者湧向城市大醫院，大醫院門庭若市、小醫院門可羅雀，原因就是醫療機構沒有實現功能定位，沒有一個分工協作的機制。下一步，我們要進行調整，就是要以病種為抓手，常見病、多發病在社區、在基層；疑難重症在大醫院。上下建立雙向協作和轉診的機制。這樣就能夠實現小病在社區、大病去醫院、康復回社區，形成合理的就醫格局。

