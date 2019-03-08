新開發銀行即將發行美元商業票據

中評社北京3月8日電／繼在中國兩次成功發行債券之後，總部位於上海的新開發銀行將在2019年上半年在南非發行以當地貨幣計價的債券，並完成發行美元商業票據；到2021年，銀行有望批准大約100個貸款項目，支持金磚五國的建設和發展。這是新開發銀行行長卡馬特在接受記者專訪時介紹的信息。



“銀行在南非的發債計劃和美元商業票據的發行計劃已經在最後階段，預計將在未來的兩個月內完成。”卡馬特說，銀行一直以來都非常願意在發行金融產品時選擇以成員國當地的貨幣計價，在南非的發債計劃就將以當地貨幣進行計價。



在專訪中，卡馬特說，截至2018年底，銀行已經批准了總額約80億美元的30個項目，預計今年還將批准75億到80億美元的項目，數量在20個到25個之間。“到2021年，銀行將批准大約100個項目，總體貸款規模將達到350億到400億美元。”



目前，銀行已經批准了來自中國的9個貸款項目，總計貸款金額在28億美元，分布在上海、福建、江西等地，預計在2019年銀行還將批准來自中國的8個到10個項目，總額可能達到20億美元。



上個月底，銀行在中國再度發行以人民幣計價的債券，規模為30億人民幣，受到了海內外超過20家金融機構的熱捧。



新開發銀行2015年7月21日正式開業，由中國、俄羅斯、巴西、印度、南非5個金磚國家發起成立，宗旨是為金磚國家以及其他新興經濟體和發展中國家基礎設施建設和可持續發展項目提供融資，支持多邊及區域性金融機構促進全球經濟增長和發展的努力。



來源：經濟參考報