文化和旅遊融合得咋樣？雒樹剛答記者

文化和旅遊部部長雒樹剛（中評社 徐夢溪攝） 部長通道現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。文化和旅遊部部長雒樹剛回答記者提問時表示，推動文化和旅遊融合發展是以習近平同志為核心的黨中央作出的重要決策，我們深深體會到文化是旅遊的靈魂，旅遊是文化的載體。文化使旅遊的品質得到提升，旅遊使文化得以廣泛傳播。通過文化和旅遊的融合發展，文化可以更加富有活力，旅遊也會更加富有魅力。推動文化和旅遊的融合發展，我們主要做了這樣一些工作：



第一，通過文化和旅遊的融合發展，推出更多文化和旅遊的精品。現在人民群眾對文化和旅遊的需求已經從“有沒有，缺不缺”到了“好不好，精不精”的發展階段，為適應這種文化和旅遊供給主要矛盾的變化，我們也從數量追求，轉到質量和品質的提升。把質量作為文化和旅遊的生命線，堅持以人民為中心，多推出接地氣、傳得開、留得下的優秀文化產品；多推出能夠修身、養性，能夠使人民享游、愛游的優質旅遊產品，更好滿足人民群眾對文化和旅遊不斷增長的需求。同時我們也把更多的優質的文化資源轉為優質的旅遊資源，以優質的文化旅遊資源為主線，精心打造特色旅遊產品，使群眾能夠享文化、樂旅途。比如說，博物館就是一個重要的文化資源，現在也成為熱門的旅遊景點。現在“博物館裡過大年”已經成為一個新年俗，今年春節一個最鮮明的特點，就是文化熱、旅遊火。



第二，通過文化和旅遊的融合發展，我們要創造更加舒適、便利的旅遊環境。去年我國境內旅遊的人數是55億人次，一年人均出游4次，可以說我們已經進入了大眾旅遊時代。旅遊已經成為人民幸福生活的必需品。旅遊既是大產業，又是大民生，所以我們要大力發展全域旅遊和鄉村旅遊、研學旅遊、休閑旅遊、康養旅遊等業態，大力改善旅遊場所的基礎設施，提高旅遊場所的接待和服務水平，使我們的旅遊環境更加個性化，更加舒適化，更加便利化。

