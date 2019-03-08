國民黨屏東黨部遭查封法拍　4月底需搬家

國民黨屏東縣黨部今年4月底前得搬家。（中評社 資料照） 中評社屏東3月8日電（記者 高易伸）中國國民黨因黨產被查封、積欠黨工薪水，屏東縣黨部大樓也遭查封法拍。去年11月以新台幣4629.3萬成功拍出，得標的廖姓旅館業者曾說未來不排除把大樓大改造做旅館。而得標人廖姓業者日前與屏東縣黨部主委廖婉汝在屏東地方法院協調下，訂於4月30日前遷移現址。



國民黨因為積欠黨工薪資及退休金，屏東縣黨部大樓於日前經第三拍被廖姓業者標得，但至今尚未完成點交，該辦公大樓1樓仍與國民黨籍“立法委員”柯志恩有租賃契約，有效日期到2027年，基於“買賣不破租賃”原則，將繼續由“立委”柯志恩承租。



國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，目前雖籌得款項並有購回計劃，但廖姓業者堅持先完成點交工作且不願意讓售，最終在屏東地方法院協調下雙方訂於4月30日前縣黨部辦公廳的一切物品應清除。5月1日完成點交，若未清除搬離物品，將視同廢棄物處理。



廖婉汝進一步表示，國民黨屏東縣黨部已積極尋覓適當辦公處所，也希望黨員能夠提供意見，若該得標人堅持不讓售，為讓黨務不中斷，仍將在柯志恩委員的簽約範圍內(不點交部分)，由屏東市黨部繼續駐守做服務聯繫的工作。