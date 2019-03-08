日本正式宣布派遣1艘驅逐艦參加中國閱艦式

日本防衛省公布的消息。 中評社北京3月8日電／日本防衛省3月8日在其官方網站上發布消息稱，日本將於4月21日至26日派遣1艘海上自衛隊護衛艦，出席在山東省青島舉行紀念中國海軍成立70周年國際閱艦式。這是海上自衛隊艦艇自2011年12月以來時隔約7年半再次訪華。



從防衛省發布的消息來看，將派遣1艘海上自衛隊護衛艦（DD），根據艦艇編號可以推斷，應當是一艘驅逐艦。日本海上自衛隊以是否安裝宙斯盾作戰系統為標準將驅逐艦分為“導彈驅逐艦”（DDG）和“通用驅逐艦”（DD）。從公布的消息來看，此次來華參加閱艦式的的應當是一艘通用型驅逐艦。



去年年底，就有日本媒體報道稱，日本政府正考慮派遣艦艇訪華並參加閱艦式。日本共同社2018年12月25日的報道稱，日本政府正考慮派遣海上自衛隊艦艇訪華參加中國海軍為慶祝成立70周年舉辦的國際閱艦式。



在2018年12月27日的中國國防部例行記者會上，國防部新聞發言人吳謙大校對“日本派艦參加中國海軍閱艦式”的提問回復稱：紀念海軍70周年的有關活動正在籌備中，我們將適時發布信息。



當時，中國外交部發言人華春瑩在記者會上也對此事做出回應，稱防務關係是中日關係的重要組成部分。華春瑩表示，雙方防務部門加強交流溝通，有利於妥善管控分歧，增進安全互信，推動構建建設性的雙邊安全關係，為中日關係持續改善和長期健康穩定發展注入正能量。中方歡迎雙方防務部門加強溝通和交流。



今年2月28日的國防部記者會上，國防部發言人任國強大校稱，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在中國山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，我們將適時發布相關信息。



據公開資料顯示，中日艦艇互訪始於2007年11月28日，當時中國海軍“深圳”號訪問東京。2008年6月海上自衛隊驅逐艦“漣”號回訪廣東湛江港。



來源：環球網

