巴西中國問題專家：＂中國減貧經驗值得學習＂

中評社北京3月8日電／自2011年以來，我每年都會到訪中國。這些年裡，我見證了中國城市的巨大變化，也了解到鄉村地區的發展亦是日新月異。



消除貧困一直是中國共產黨和中國政府的優先目標。自1978年改革開放以來，中國的國內生產總值增長到超過13萬億美元，同期有7.4億中國人擺脫了貧困。7.4億，甚至超過了拉丁美洲的總人口，這是前所未有的成績。中國為世界貧困人口減少作出了卓越貢獻。這些數字展示了幾十年來中國在消除貧困領域的決心和能力，非常具有說服力。



中國從未停下腳步，仍年複一年堅定地朝著徹底消除貧困和減少社會不平等的目標邁進。2018年，中國有1300多萬農村人口擺脫貧困，125個貧困縣通過驗收脫貧，距離到2020年徹底消除絕對貧困的目標又近了一步。



中國在消除貧困領域能夠取得如此大的成就絕非偶然。總的來說是基於中國共產黨和中國人民的共同努力。首先，中國共產黨把消除貧困和改善民生作為一項重要使命。習近平主席在青年時代經歷過貧困生活，這使他深刻理解問題的根源所在，他領導下的中國共產黨擁有豐富的專業知識，能夠正確決策。其次，中國的政策規劃嚴謹可行，每一個階段都有相對應的目標去逐步實現。中國找到了一套符合國情且富有成效的減貧方法，並不斷推廣執行。



中國減貧措施找准了貧困的根源，特別是精准扶貧政策，具有很強的針對性。中國還通過優化經濟結構、完善社會保障制度、加強教育等措施避免返貧。中國政府針對貧困人口提出的許多具體措施都頗有成效，比如為他們提供更好的醫療和教育服務等，對於幫助脫貧發揮了重要推動作用。2018年，中國大幅降低17種抗癌藥費用且將其納入醫保，使醫療保障制度得到進一步健全。可見，中國的減貧工作不僅局限於增加貧困人口的收入，而且包括對民生以及社會條件的系統性改善。



此外，中國在實施精准扶貧中還向貧困鄉村派出了駐村幹部，以加快改善經濟和社會條件的進程，駐村幫扶已經成為扶貧戰略的重要組成部分，取得了積極成效。



毫無疑問，中國在減貧領域為世界貢獻了中國方案、中國經驗和中國智慧。中國減貧有目標、有規劃、有作為，值得所有發展中國家學習。我始終認為所有決心消除貧困和減少社會不平等的國家都應該借鑒和學習中國的治理模式，然後根據自身特點進行調整。拉美國家尤其需要學習，政府明確規劃具有重要意義。



每年中國全國兩會期間，扶貧都是重要議題，今年也不會例外。今年的中國政府工作報告提出，打好精准脫貧攻堅戰，2019年農村貧困人口減少1000萬以上，並將採取產業支撐等具體措施，確保脫貧有實效、可持續。相信中國定能實現農村貧困人口全部脫貧的目標，全面建成小康社會。



（來源：人民日報）