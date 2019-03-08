韓媒繼續炒作“霧霾主要來自中國”　外交部回應

中評社北京3月8日電／困擾韓國首都圈將近一周的嚴重霧霾7日開始逐漸消散，但韓國輿論對治霾問題的關注、以及部分媒體和政客就霧霾問題對中國的指責仍在持續。針對韓國部分人士不斷炒作的“韓國霧霾主要原因來自中國”，中國外交部發言人陸慷7日再次表示，中方主張本著科學的態度研究分析相關問題，共同合作對本地區相關國家都有好處。遼寧省社科院研究員呂超則對《環球時報》記者表示，韓國媒體針對中國的情緒化指責沒有意義，只會損害兩國友好交往的感情。



據韓聯社7日報道，韓國外交部長官康京和當天上午接受記者採訪時就中國外交部發言人前一天對韓國霧霾的表態稱，還沒有看到相關發言，但韓國霧霾確有中國方面的原因。對於韓方表態，陸慷7日在記者會上強調，霧霾的成因非常複雜，“我不知道你所提到的韓國官員的表態是否是依據科學分析，有關結論是否得到專業人士的支撐”。陸慷稱，近日首爾地區的市民對嚴重霧霾產生較大抱怨，韓國政府需要解決公眾的關切，對此中方表示理解。但他表示，不能一出現問題就首先從外部找責任，而是要去了解問題的實質是什麼。只有正視問題，才能真正解決問題。



6日，陸慷在被問及韓國霧霾的相關問題時也曾表示，霧霾成因複雜，應本著科學的態度去看待和處理。但包括康京和在內，韓國部分政客以及媒體7日仍在持續將霧霾問題歸咎於中國。韓國《每日經濟》7日稱，韓國保守的最大在野黨自由韓國黨當天宣稱“中國霧霾正在襲擊韓國”，並要求政府更加積極地對華施壓。該黨還聲稱，韓國霧霾的“最大原因”就是中國，韓國政府推出的減排措施“屬於本末倒置”，政府的對華外交政策應立即改正。自由韓國黨同時宣布，將向中國駐韓國大使館發抗議信函並附上衛星拍攝的大氣移動雲圖。另據韓國《朝鮮日報》7日報道，部分保守團體當天前往中國駐韓大使館前示威，要求中國立即糾正錯誤。韓國《文化日報》7日則稱，一些在韓中國留學生也因為霧霾天氣持續而遭到嫌棄，成為韓國學生發洩不滿的對象。



此外，一些媒體也在繼續炒作霧霾成因問題。“從中國來的霧霾災難還將加劇”，《韓國日報》7日的報道頗為聳動，稱中國的火力發電設施將對韓國產生影響。《韓民族新聞》則稱，近來首爾的可吸入顆粒物污染加重或是因為韓國國內氣象條件惡化，外加中國北京、沈陽等地出現的細顆粒物流入。此外，首爾環境研究院6日發布《首爾PM2.5成因研究分析報告》，將中國影響列為第二大霧霾成因。該報告稱，除了朝鮮半島整體的環境因素，中國元宵節的煙花燃放也對首爾的空氣質量產生影響。報告列出的另兩大原因分別是韓國國內污染物排放和氣候原因。中國半島問題專家呂超7日告訴《環球時報》記者，近年來每當韓國出現比較嚴重的霧霾，馬上有些媒體自然而然地指出霧霾來自中國，但如果完全是一種情緒化指責，就沒有什麼意義。他表示，中韓在治理霧霾上有很大合作空間，但偏激的語言起不到任何作用，反而會損害兩國人民的感情。



相比起媒體和在野黨，韓國執政黨對霧霾問題更為理性。據韓國《中央日報》7日報道，韓國執政黨共同民主黨認為，形成霧霾的韓國國內原因也必須得到正視。共同民主黨國會代表洪英杓6日下午召開記者會表示，雖然個別時間段來自中國的影響較大，但從總體上看，韓國霧霾肯定是自產比例更大，為此韓國也必須持續進行治霾努力。韓國YTN電視台7日則援引延世大學環境研究所教授林英旭的話稱，關於韓國霧霾受中國影響的程度，各研究機構的結果各不相同。林英旭強調，現在部分機構和媒體過度誇大中國對霧霾的影響，實屬過度解讀。



據韓聯社7日報道，韓國環境部當天舉行記者會，發布“應對惡劣霧霾天氣應急措施”方案。其核心內容是：與中方加強合作共同應對霧霾、加大車輛通行限制力度、將開發安裝戶外空氣淨化器等。韓環境部長官趙明來表示，為將來自境外的霧霾影響減少到最低程度，政府將與中方進行合作，並共同探討治霾方案。根據方案，韓政府計劃與中方討論在朝鮮半島西部海域共同進行人工降雨試驗，並爭取在年內共同進行試驗。此外，韓方還將與中方就共享各自的應急減排措施實施情況、同步採取應急減排措施降低細顆粒物濃度、聯合建立霧霾預警系統所需的預報信息技術交流等事宜進行磋商。陸慷7日稱，兩國加強治霾合作也是中方一直主張的，“如果相關國家能夠坐下來一塊兒共同潛心研究，形成解決的合力，我相信這對本地區相關國家都有好處”。



來源：環球時報

