蘇貞昌回應新四通：歡迎政府對政府談

蘇貞昌（左）與陳吉仲（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）“行政院長”蘇貞昌今日在“立法院”回應中國國民黨連江縣選區“立委”陳雪生質詢時表示，有關新四通問題的第一通“通水”，就是當年兩邊政府授權海基會、海協會洽談成功的例子。若未來有其他可通，對人民有利，我們都很願意，“歡迎以政府對政府”，洽談出對人民好的事情，這對兩邊也好，希望未來也這樣進行。



大陸領導人習近平1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會上指示，推動與金門、馬祖“通水、通電、通氣、通橋”。稱之“新四通”。



民進黨澎湖選區“立委”楊曜、國民黨“立委”陳雪生，下午在“立法院”施政總質詢聯合質詢，過去離島三位“立委”都一起質詢，楊曜說，因金門“立委”還沒補選出來，今天只有兩位離島“立委”質詢。



陳雪生質詢說，看到院長就想到高雄市長韓國瑜，就想到人進來貨出去。習近平提出新四通，企圖在兩岸冷和、對峙的狀況下，尋求突破並掌握兩岸議題主導權。兩岸經貿往來，大陸經濟對於台灣經濟依賴比較少，台灣依賴大陸比較多，對於北京的試圖改變，台灣未來在這個議題上若不做正面回應，未來選擇不多。



他也說，請教院長對於北京新四通議題有什麼看法，是要積極面對？還是要跟鴕鳥一樣逃避？



蘇貞昌則說，新四通問題裡面第一通“通水”，就是當年兩邊政府授權海基海協兩會洽談成功的例子，若未來有其他可通，對人民有利，我們都很願意。“歡迎以政府對政府”，洽談出對人民好的事情，這對兩邊也好，希望未來也這樣進行。



陳雪生也說，繼新四通之後，中國大陸又拋出金馬小四通，金門、馬祖與福建省一水之隔，力推金馬小四通是利多於弊？蘇貞昌答覆，兩岸若能互利、互通他都贊成，但是對於地方政府若涉及“中央政府”職權，應經由“中央政府”授權的單位來進行，這是涉及國家主權與法律規定，我們都會按照這樣來走。只要有利兩岸人民，希望兩邊政府好好洽商，彼此互通、互利、互惠，他都贊成。



陳雪生也問到，離島跟連江一水之隔近在咫尺，但是我們海域非常遼闊，福建他們養殖很多海帶與蚌等，馬祖近期也積極推動，“農委會”或是漁業署可以給予支持，引進中國大陸育苗技術等，希望台灣方面在資金或是技術不要有太多限制。



陳雪生也提到，目前馬祖飼養龍蝦、海參等，建議在離島地區試辦，並開放引進大陸養殖技術。



蘇貞昌對此表示，相關規定目前都有中國大陸地區來台投資的業別項目，只要按照規定都不反對。至於漁業發展我們要保證我們漁民以及關鍵技術。



“農委會主委”陳吉仲也說，我們非常歡迎金門、馬祖、澎湖在海洋牧場上，從事水產養殖的投資，技術我們是引以為傲，我們技術是領先中國的，這部份技術沒問題。如果所有中國資金進來，還是經過“經濟部”相關投審的規定，但目前我們不擔心資金，因為台灣也有很多資金投入。



陳雪生則接著說，“但是我沒看到我們資金、技術投入”，陳吉仲說，目前最重要還是技術，要確定頂得住颱風侵襲，我們有在離島澎湖發展養殖漁業，未來金門馬祖也很希望可以有漁業養殖產業。



陳雪生也說，希望蔡政府全力支持，陳吉仲則說，我們會全力支持。