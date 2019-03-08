就美批准《對等進入西藏法》　西藏一把手駁斥

中評社北京3月8日電／針對美國去年底批准了《對等進入西藏法》，表明美國將不允許那些制定政策限制美國人入藏的中國官員訪美，中國西藏一把手駁斥為“枉顧事實”“嚴重干涉了中國的內政”，並表示不明白美國人為何對西藏的規定“耿耿於懷”。



西藏自治區中共黨委書記吳英傑昨天在全國人大西藏代表團小組會議後的記者會上被問到上述問題時強調，到西藏的美國遊客非常多，尤其是老年遊客；目前美國駐成都領事館就有三位人員就在西藏深山“轉圈”，前美國駐美大使駱家輝、美國眾議院議長佩洛西都多次到西藏。



吳英傑解釋稱，好多外國遊客到西藏很高海拔地方自助旅遊出了事，比如有人在缺氧的環境下，在帳篷裡死了很多天才被發現。西藏因此對外國人入西採取了一系列的規定，並非針對美國人。



他對記者說：“其他外國人都很感謝我們對他們的關心和幫助，唯獨美國人好像對此有點耿耿於懷，我也覺得奇怪，你要是有機會，到美國大陸去宣傳宣傳。”



“如果所謂對等原則，對中國官員採取歧視性的簽證政策，違背國際關係的基本準則，那麼我們對此表示堅決反對。”



美國總統特朗普是在去年12月簽署《對等進入西藏法》，要求中國政府必須允許美國記者、外交官和遊客進入西藏；美國國務卿每年必須向國會遞交報告，指證涉及相關限制政策的中國官員，這些官員將被限制進入美國。中國政府聲稱沒有限制外國人入藏，只是要求外國人按照程序申請，但西方媒體報道指，西方記者與外交人員一般不容易獲准入藏。



來源：聯合早報