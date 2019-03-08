住建部：已支持600萬貧困戶完成危房改造

中評社北京3月8日電／住房和城鄉建設部官網消息顯示，自2015年11月中央部署脫貧攻堅戰以來，農村危房改造取得了實質性的進展和良好成效，累計支持600萬戶建檔立卡貧困戶等4類重點對象完成危房改造，上千萬貧困農戶住上了安全房，有效保障了貧困群眾生命財產安全。



住房和城鄉建設部會同國務院扶貧辦日前召開全國農村危房改造脫貧攻堅工作電視電話會議，財政部、民政部、中國殘聯有關部門負責人參加了會議。會議強調，當前農村危房改造進入了決勝關鍵時期，離完成2020年目標任務只有兩年時間，擺在面前的任務十分艱巨。結合中央脫貧攻堅專項巡視和扶貧開發成效考核發現的問題，各地要高度重視，進一步加大工作力度，抓緊及時整改，以整改推動貧困人口住房安全保障工作保質保量完成。



會議要求，住房和城鄉建設、扶貧等相關職能部門要精準確定危房改造任務，按程序認定改造對象，聯合上報危房存量台賬，實施台賬式銷號管理。要把住房安全放在重要位置，抓緊技術培訓，確保“改造一棟、安全一棟，改造一戶、安全一戶”，確保工程質量安全。對於個人無意願改造和有特殊困難的，要因地制宜運用多種方式解決居住安全問題。盡力而為、量力而行，引導農戶建設既經濟合理又滿足使用需求的房屋，防止過度負債增加脫貧難度。要按照中央統籌、省負總責、市縣抓落實的要求，一級抓一級、層層抓落實，進一步強化縣級主體責任，加強具體組織實施。要加強部門協同配合，明確責任單位和責任人，確保如期完成貧困戶基本住房安全有保障的脫貧攻堅任務。



（來源：人民網）