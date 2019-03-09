人大台籍代表張雄：韓國瑜來是兩岸融合實例

籍貫台灣台北的人大代表張雄。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月9日電（記者 倪鴻祥）大陸正進行全國政協第十三屆二次會與十三屆全國人大二次會議，籍貫台灣台北的人大代表張雄接受中評社訪問時表示，高雄市長韓國瑜預訂3月底訪問大陸，各地都很歡迎，這是兩岸融合的實例。



張雄，1956年次，台灣台北人，從2008年起擔任人大代表並連任至今，曾任同濟大學建築材料研究所所長，現為同濟大學材料科學與工程學院教授，博士生導師，教授委員會主委，“十三五”國家重點研發計劃項目首席，國務院學位委員會科評議組成員、全國台聯理事、上海市台聯副會長。



高雄市長韓國瑜預訂3月22日至28日訪問香港、澳門與大陸深圳、廈門共一周時間。人大台灣省代表團8日上午召開全體會議，國台辦主任劉結一親自與會，張雄會後接受中評社訪問時，針對韓國瑜訪問大陸一事表示看法。



張雄表示，聽說這次韓國瑜要來，各地方都很歡迎他，這是兩岸融合的實例；即使台灣當局不跟大陸交流，大陸也不排除和地方縣市交流，只要兩岸交流有益台灣民眾的福祉，大陸這方面肯定都是支持的，而且相信韓國瑜只是開個頭，後面縣市會接著來，這種潮流是滾滾向前。



他指出，台灣類似這種地方執政的人來訪問大陸，談的內容都會比較具體，一些實質性的項目也比較可能有實質性的進展，如果來的早應該是可以搶得先機，如果來的晚，其實也是可以跟著享受利益。



他強調，現在台灣執政的是民進黨，民進黨在兩岸關係處理的不好，也導致去年九合一縣市選舉失敗的原因之一，這次選舉很多縣市都翻盤變成藍營執政，相信只要願意和大陸合作、共同促進經濟發展，相信陸都能夠多支持。



張雄因為在學校任教，經常可接觸到赴陸就學就業的台灣年輕人，對於民進黨勸阻台灣年輕人赴陸發展，他指出，阻擋是阻擋不住的，因為台灣青年已經感受到他的發展空間和運用，在大陸的機會是非常大的，實在不懂台灣當局為何要用政治理由綁架台灣青年向外擴展視野的機會。



張雄表示，台灣青年現在可能擔心的問題，是因為少來大陸的緣故，所以會擔心找不到合適的位置，但這只要大陸這邊加強宣傳，尤其要宣傳惠台31條政策，確實告訴台灣青年，以他的學歷、資歷到大陸發展謀職，工資水平如何，待遇如何，大陸的企業會提供什麼樣的條件，大陸企業對31條政策落實的內容，如果是來大陸就學的話，可以詳細列出招收台灣學生的名額、條件等，他實在很想建議台灣青年應該來大陸看看、闖闖，百聞不如一見，看了才知道。