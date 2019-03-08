發改委、民航局：支持首都機場經濟示範區建設

中評社北京3月8日電／據國家發展改革委官網消息，近日，國家發展改革委和民航局聯合印發了《關於支持首都機場臨空經濟示範區建設的複函》（發改地區〔2019〕375號），指導北京市有序推進首都機場臨空經濟示範區（以下簡稱“示範區”）建設。



複函提出，首都機場臨空經濟示範區建設要以體制機制創新和擴大航空服務開放為突破口，以服務京津冀協同發展為重點，進一步增強國際航空樞紐、國際交往門戶和國家經貿口岸功能，提升投資與貿易便利化水平，優化營商環境，積極引導國際航空資源和高端服務功能集聚，加快構建現代化經濟體系，推動產業與城市融合協調發展，全面打造港城融合的國際航空中心核心區，引領我國臨空經濟區轉型升級和創新發展。



複函明確，順義區人民政府作為示範區規劃建設管理主體，要切實加強對示範區建設的組織領導，完善工作機制，落實工作責任，嚴格防範地方債務風險，扎實推進各項建設任務。堅持統籌規劃、生態優先、臨空導向、節約集約、集聚發展，積極開展先行先試，著力探索體制機制創新。嚴格遵守相關土地利用總體規劃、城鄉規劃，落實淨空和電磁環境保護，涉及規劃調整和重大項目建設要按規定程序另行報批。



複函要求，北京市發展改革委盡快核定並印發《首都機場臨空經濟示範區總體方案》，抓緊組織編制示範區發展規劃並報市政府批覆實施，規劃編制過程中要做好與國家總體規劃、有關區域規劃和專項規劃的銜接。要加強對示範區建設發展情況的跟蹤分析和督促檢查，積極總結可複制可推廣的有益經驗，重要事項及時向國家發展改革委、民航局報告。



（來源：人民網）



