華為起訴美國政府：政治因素將影響官司結果

華為對美國的主要指控（圖片來源：聯合早報） 中評社北京3月8日電／中國科技公司華為打響對美反擊戰，起訴美國政府限制華為在美展開業務違反憲法，並首次公開指責美國入侵華為服務器。



華為昨天在深圳總部舉行新聞發布會，宣布在美國總部所在地德克薩斯向美國政府正式提起訴訟，挑戰美國《國防授權法》第889條的合憲性。



華為在起訴書中指，第889條在沒有經過任何行政或司法程序情況下，禁止所有美國政府機構從華為購買設備和服務、與華為的客戶簽署合同或向其提供資助和貸款，“違背了美國憲法中剝奪公權法案條款、正當法律程序條款”。



華為也稱，美國國會不僅立法，還試圖執法和裁決有無違法行為，違背美國憲法中規定的三權分立原則。



華為以此為據，請求法院判定這一針對華為的銷售限制條款違憲，並判令永久禁止該限制條款的實施。



華為輪值董事長郭平在記者會上宣讀聲明說，美國國會一直未能提供任何證據，支持其對華為產品的限制。“在竭盡所能試著消除一些美國立法者的疑慮之後，華為別無選擇，只能在法庭上挑戰這一法律。”



華為也稱，美國限制華為公平競爭，妨礙華為向美國消費者提供更先進的技術，最終傷害了美國消費者。



在昨天這場通過面簿、推特和YouTube全球直播的發布會上，華為除了重申“從來沒有，將來也不會植入後門”外，也首次公開指責美國政府攻擊華為服務器，竊取郵件和源代碼。



中國外交部發言人陸慷昨天在例行記者會上回應華為這一做法稱，企業通過合法方式維護自身正當權益，“這是完全正當的，也是完全可以理解的”。



他並強調，中國政府也曾就《國防授權法》中涉華的消極內容，向美國提出嚴正交涉，表明反對立場。



這是華為祭出的新一輪法律反擊。本周較早前，華為首席財務官孟晚舟的律師團隊已入禀加拿大法院，狀告加拿大政府逮捕孟晚舟時違反該國憲章並侵犯其權利。



華為與美國的糾紛已持續數個月。美國因擔心華為設備可能被中國政府用於收集情報，試圖封殺華為，並勸說盟國把華為排除在5G網絡建設之外。



有觀察認為，相比孟晚舟去年12月在加拿大被捕時，華為強調“相信司法”的較克制回應，現在採取的公關和法律行動顯示，華為已從防禦轉向積極進攻。



過去一個多月裡，華為在全球範圍展開輿論反擊，包括由創始人任正非密集接受國際媒體採訪，在美國主流媒體刊登“喊話”廣告，在世界移動大會期間挖苦美國國家安全局的網絡監控，以及邀請外國媒體參觀華為總部等。



受訪的學者指出，華為從美國政府違憲的角度對美打響法律戰，有助於華為向外界解釋立場，展現自身底氣。



復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》訪問時指出，即使官司沒有贏，還是能讓外界知道華為敢於通過法律手段維護自身合法權益。



他說：“如果（華為）心中有鬼，就不敢上法庭，因為上了法庭要攻防，很多東西都要見光。”



不過有分析認為，由於華為在美國眼裡並非一般企業，加上眼下中美關係緊張，政治將是影響決定這場官司結果重要因素。



中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪時判斷，目前各種關於中國企業竊取美國情報、盜取美國知識產權的說法在美國甚囂塵上，美國法院和法官難免受到這種政治氛圍影響。



吳心伯也認同，美國將華為與國家安全掛鈎，增加了案件複雜性，因此對華為勝訴不能抱太大期望。外國企業因美國國家安全原因被實施懲罰而提起訴訟的案例並不多。



來源：聯合早報