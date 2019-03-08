美國2018年貿易逆差創10年新高

中評社北京3月8日電／去年美國貿易逆差飈升至6210億美元，為10年來最高水平，這對唐納德•特朗普（Donald Trump）總統減少貿易失衡的雄心是一個打擊；他把貿易失衡稱為美國經濟面臨的主要威脅。



根據美國人口普查局（US Census Bureau）的數據，去年12月美國貿易逆差增長18.8%，至598億美元，高於經濟學家們的預期。出口下降1.9%，而進口增長2.1%。



去年全年美國貿易逆差增長12.5%，6.3%的出口增幅趕不上7.5%的進口增幅。



6210億美元的全年逆差是2008年（那年達到7090億美元）以來最大的。美國商品貿易逆差達到8910億美元，創歷史最高紀錄。特朗普保護主義貿易政策的最大目標中國去年占美國商品貿易逆差的近一半，增加436億美元，至4192億美元。



貿易數據可能成為特朗普的一個政治弱點。面對較低支持率的他，正在準備投入2020年競選連任，而民主黨陣營已有眾多人士角逐總統候選人，想要與他對決。



在2016年總統大選的競選期間，特朗普曾承諾對中國等經濟對手以及加拿大和歐盟等盟友採取保護主義貿易立場，稱這麼做將導致美國貿易逆差出現好轉。



周三公布的新數據顯示，這一承諾不僅沒有實現，而且美國的貿易逆差自特朗普入主白宮以來反而擴大了，儘管美國總統去年不斷升級對華貿易戰，大幅提高針對中國輸美產品的關稅。



“這是一個未能兌現的承諾，”三菱日聯金融集團（MUFG）首席金融經濟學家克里斯•魯普基（Chris Rupkey）表示。“在源源不斷湧向我國海岸的進口商品面前，美國的工廠招架不住。”



眾議院民主黨二號人物斯特尼•霍耶（Steny Hoyer）表示，特朗普“在他為自己設定的考試中不及格”。



“特朗普總統是時候承認他那種漫無目標的貿易政策方針正在失敗，然後解釋他打算如何改變路線，扭轉這些創紀錄的赤字，”霍耶表示。



經濟學家們表示，強勁的美國經濟（尤其是與世界各地經濟疲軟相比）是造成失衡加劇的一個重大因素；樂觀的美國消費者購買更多進口產品，而沒那麼寬裕的海外消費者減少購買美國產品。



經濟學家們認為，美國消費者的強勁需求，足以克服特朗普政府加征關稅的影響。另一方面，海外的更疲弱需求受到針對美國商品的報復性關稅的更大影響，這些關稅對美國農產品出口的打擊尤其沉重。去年7月中國提高關稅後，美國大豆出口下降20%，至171億美元，為9年來最低水平。



美國貿易代表羅伯特•萊特希澤（Robert Lighthizer）的辦公室提到其在本月發表的一份報告，該報告強調國內“生產、就業、出口和工資出現好轉”，但同時警告全球經濟仍然“不平衡”，而經常賬戶逆差“高度頑固”。



同樣加劇進口增長的是強勢美元，這使外國商品在美國更便宜，而美國的出口在海外更昂貴。美國企業還紛紛提前購買中國商品，以避免在未來被徵收更高關稅。



隨著特朗普未能遏制美國貿易逆差的現實日益明朗化，政府官員們堅稱，他們重設貿易政策的努力——包括與中國的談判——將在以後幾年結出果實，最終導致貿易平衡狀況改善。他們還指出，特朗普主政期間美國製造業就業崗位實現增長，稱這個跡象表明本屆行政當局執政期間出現了工業復興。



美國貿易逆差年度數據出爐之際，美國工業腹地出現了對特朗普政策有效性感到不安的其他跡象。



本周，萊特希澤前往密歇根州，與美國汽車工人聯合會（UAW）成員會面，但未能爭取到這個工會完全支持去年與加拿大和墨西哥達成的修改《北美自由貿易協定》（NAFTA）的協議。



與此同時，位於俄亥俄州東北部羅德斯敦（Lordstown）的一家通用汽車（General Motors）大型生產廠關閉，也使特朗普有關經濟政策取得成功的說法失色，並招致民主黨議員們的批評，包括該州參議員和潛在的總統候選人角逐者謝羅德•布朗（Sherrod Brown）。



來源：金融時報