李隆生：RCEP自貿區啟動　台灣遠景堪憂

台中科技大學國貿系教授李隆生。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月9日電（記者 林谷隆）台中科技大學國貿系教授李隆生接受中評社訪問表示，“區域全面經濟夥伴關係協定”（RCEP）如果年底完成談判，從貿易角度將會為台灣帶來很大的衝擊，因為RCEP16個成員占台灣貿易總額7成。其次是區域整合的觀點，共同市場成立後，接下是經濟整合、政治整合，區域內的貿易比例增加，對區域內的投資比例增加，台灣不在RCEP成員中，邊緣化是遲早的趨勢，遠景真的是堪憂。



李隆生是美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。



RCEP第7次部長級會議3月2日在柬埔寨舉行，會議重申推動談判在2019年結束的共識，表示將全力以赴達成這一目標。如果RCEP自貿區能實現，將形成東協10國及大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度，是全球規模最大的自由貿易協定，涵蓋約35億人口、全球三分之一GDP。



李隆生表示，從貿易數字來看RCEP對台灣的衝擊，目前16個成員國及地區佔台灣貿易總額七成，剩下三成就是美國跟歐洲，歐美市場要開拓有交通運輸的劣勢，過去主要貿易市場開拓，還是在中國大陸、東協、日本，未來在區域內成員關稅減免之下，單從對外貿易就能看到對台灣造成的衝擊。



李隆生提到，其次從區域整合的觀點，歐洲共同市場成立之後，接下來就是經濟整合、政治整合，最後變成歐盟，成員國不只在區域內的貿易比例增加，對區域內的投資比例增加，台灣不在RCEP成員中，邊緣化是遲早的趨勢。



李隆生告訴中評社，首先是台灣的出口成長，一定會變慢，這RCEP16個成員占台灣的貿易比重，會從七成往下降；其次是台灣跟這16個國家地區的關係，會變得比較疏離，無論是外資對台灣投資，或是台灣企業投資台灣的可行性評估，都會受到影響，這個趨勢已經相當明顯。



李隆生強調，台灣在投資方面已經是長期出超，台灣資金對外投資大於外資投資台灣，這個趨勢越來越明顯。但是投資才會帶進新的技術與創新，因為台灣已經不是勞力密集產業，要擺脫薪資困境，最重要就是要有新的投資。

