游淑慧：拱韓參選是民進黨陽謀　欲養套殺

游淑慧。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜聲勢如日中天，“郝家軍”國民黨台北市議員游淑慧接受中評社訪問時表示，對國民黨2020比較好的方式是同時3、4個太陽分進合擊力拚全面執政，而近日拱韓選2020的聲音，很大一部分是民進黨的“陽謀”，要把韓“養套殺”，並刻意操作“拉韓打朱”。



游淑慧在台灣大學政治學系畢業後即投入政治幕僚工作，曾協助國民黨籍前台北市長郝龍斌打2006年、2010年兩屆北市選戰，並曾擔任為郝龍斌辦公室發言人，是資歷頗深的郝家軍人馬之一，在2018年投入台北市南港內湖區市議員選舉，現為台北市議員。



游淑慧接受中評社訪問時表示，站在全黨理性思考來說，如果國民黨有3、4個太陽分進合擊，有的人把高雄顧好，尤其高雄是20年來好不容易出現翻轉、有的人角逐2020大選、有的人做好“立委”輔選，讓好幾個太陽各自照耀地方，打該打的戰場，這才是對國民黨最好的做法。



游淑慧舉例說，像是讓黨主席吳敦義操盤選舉、前“立法院長”王金平輔選中南部“立委”、前黨主席朱立倫則全力衝刺2020。若黨內初選提名是王，就請朱幫忙北部“立委”輔選，大家分進合擊打好2020選戰，讓國民黨能全面執政。至於近日拱韓國瑜選2020的聲音，她認為有很大部分是民進黨的“陽謀”，要集中火力把韓“養套殺”。



游淑慧指出，現在不管是民進黨或白色力量，都刻意操作“拉韓打朱”，無論是用打或用捧的方式，想要讓韓國瑜的聲量越來越大，同時再操作說朱立倫不如韓，這很明顯是在分裂國民黨、見縫插針，而黨內也有些人在某種程度上配合這樣的動作，這只會讓國民黨原本看好的2020選情，反而變得有危險。



游淑慧舉例說，2018九合一選舉，民進黨原本的策略是全力打下新北，之後韓流讓高雄翻盤，又緊急調兵遣將到高雄，最後搞到新北、台中、高雄全都應付不來，全面翻盤，但民進黨已經學到教訓，現在變成塑造國民黨唯一的太陽，把韓國瑜的民氣、聲望養的越來越高，接著把韓套在2020，也將其他太陽套在原位出不來，最後只剩下一個對手，全力殺韓就好。



游淑慧認為，韓國瑜角逐2020，有可能被逼得請辭高雄市長，而對國民黨來說最好的情況是“總統”、高雄市長都選贏了，但最不好的情況就是“總統”、高雄市長都選輸，這樣韓在高雄執政受挫，讓國民黨內唯一的王牌受傷，到時候國民黨會剩下什麼？



被問到國民黨要說服基層？游淑慧認為，基層支持者不會想這麼多，所以對國民黨來說很危險，畢竟國民黨的政治鬥爭手段玩不過民進黨，只能希望黨內意見領就不要跟著起鬨拱韓、見縫插針、拉韓打朱，讓韓自己思考就是。不過，在最後的時間點，若民眾都想要讓韓出來，哪怕國民黨冒很大的險，也要尊重民意，但是黨中央面對2020，需要很精密的判斷，絕不刻意操作要讓誰出來、打壓誰。