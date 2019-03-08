蔡英文：目前最大挑戰是假消息操弄輿論

蔡英文致詞。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月8日電(記者 趙家麟)蔡英文8日下午參訪知名的抗日宮廟台南西來庵時表示，台灣目前最重要的是把經濟做好，但經濟要發展，民主制度要傳承，主權就要顧好。不過，她也說，目前最大的挑戰是假消息操弄輿論，以致對政府錯誤的了解。人民的了解就會有偏差。因此她鼓勵大家加入她的臉書，和Line群組，隨時可以接到正確的消息。



台南西來庵是1915年先民抗日的歷史據點，蔡英文下午前往西來庵揭匾，並致詞表示，西來庵是台灣歷史重要之地，對台灣的民主、主權、宗教文化自由都是重要的。



蔡英文表示，執政三年來的過程，有些地方做得不周延，有批評的地方，我們都接受，但是要有決心、目標，台灣會更好、更安全，可以有保護自己的力量，這需要大家一起為台灣打拼。



蔡英文表示，台灣目前最重要的是把經濟做好。現在外在有很多變數，但台灣經濟在持續穩定的成長，“三年來都是穩定的在成長，並不是上去又下來、上去又下來。”



她進一步指出，有人懷疑經濟指標和生活有關係嗎？答案是有的。經濟發展到一個階段，效果就會感受到，目前效果並未顯現出來，有人會質疑，但是方向是對的，只是時間未到，所以感受未深，但是她呼籲人民要有信心。



其次，蔡英文指出，台灣民主是台灣最大的資產。保護台灣要靠民主，最重要的是人，人民對民主制度的信心。



她說，目前最大的挑戰是假消息操弄輿論，以致對政府錯誤的了解。民主，就是人民作主，但是人民的資訊要正確，如果不正確，人民的了解就會有偏差，現在扭曲、錯誤的資訊令人煩惱，因此她鼓勵大家加入她的臉書，和Line群組，隨時可以接到正確的消息。



蔡英文還表示，主權要顧到。經濟要發展，民主制度要傳承，主權就要固守好了。