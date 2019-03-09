許沛：歡迎韓來大陸　建議重慶送熊貓給高雄

許沛。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月9日電（記者 黃文杰）大陸全國人大台灣省代表、中華全國台灣同胞聯誼會（下稱全國台聯）副會長也是重慶市台聯會長許沛8日接受中評社訪問表示，歡迎高雄市長韓國瑜月底來港澳深圳廈門參訪，更期待來重慶交流，她說，這次會在人大將建議“向高雄市贈送大熊貓”，人交流，動物也要交流，高雄有壽山動物園，可以跟重慶做對接。



十三屆全國人大台灣省代表團全體會議8日在北京萬壽莊賓館舉行會議，大陸國台辦主任劉結一親自出席，人大台灣省代表團共有13人，代表團團長為黃志賢，其他成員還有許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹等人，許沛在會議結束，接受中評社訪問。



許沛，重慶市台聯會長，全國台聯副會長，台盟中央委員，重慶市政協常委，台盟重慶市委會副主委。



台灣對許沛認識，在於四叔公許地山，“五四”新文化運動主要作家，其散文《落花生》至今聞名，許沛祖籍在台灣台南，曾祖父許南英，清代台灣33位科舉進士之一，也是著名詩人和愛國人士。1895年，《馬關條約》簽訂後，許南英曾統領兵丁扼守台南奮力抗擊日軍入侵。在日軍占領台南城的前一天，許南英被迫離開台灣，舉家遷往大陸並落地生根。



許南英的六子兩女中，三子許贊牂即許沛的祖父，四子許贊堃就是著名作家許地山，散文《落花生》至今聞名。



這次參加兩會，中評社在台灣省代表團會議中，採訪了許沛。



她提到，每年還是會回去台灣，多半跟著公務團到台灣，台南、台北、新竹都有自己的親戚，不過也多半住在重慶，來大陸已經是第3代，回台灣不太會講閩南語。



許沛這次以人大台灣省代表身份，提出兩個建議，最受矚目就是《向台灣高雄市贈送大熊貓的建議》，她熱情歡迎高雄市長韓國瑜來大陸走走，更期待來重慶。



她告訴中評社，兩岸越走越親。應該要多走動。應該也來重慶，這次來香港、澳門、深圳與廈門，下次就安排來重慶，因為重慶是中國大陸第4個直轄市，也是最年輕直轄市。



許沛說，韓市長確實應該看看大陸的變化，雖然重慶跟高雄沒有直接對接，但她以重慶市台聯會長，希望高雄的壽山動物園，跟重慶的動物園接一個對子。



“人要交流，動物也要交流”，她表示正在努力做一些基礎的工作，希望把這個橋樑搭建起來，這是非常有意義的事情，樂見兩岸民眾會有更多的交流。



被問到韓國瑜來大陸，背後代表的意義是？



許沛說，就是帶頭承認九二共識，有引領的效應，能夠得到民眾的共識，當然韓國瑜到大陸必然受到不少壓力，“希望能夠堅強挺住，我們大陸13億的朋友為他挺住”，更歡迎台灣藍色執政縣市首長，也能多來大陸走走，兩岸交流是必然，民進黨也應該擋不住的。