中評側記：外長記者會 台灣問題受關注

圍在主席台側面的記者形成了一堵“人墻” 中評社北京3月9日電（中評社報道組）中國國務委員兼外交部長王毅昨天上午在兩會新聞中心召開記者會。這是王毅第六次在3月8日召開記者會，他在記者會伊始延續以前傳統，祝女同胞們節日快樂。



每年兩會的外長記者會都是最受關注的記者會之一，昨天的記者會現場前後左右都加放座椅，仍有來得晚的記者沒有座位，至少有500位記者參加了這場記者會。



王毅在兩個小時內共回答21個問題，來自美國、日本、巴基斯坦、印度、阿聯酋等國的記者紛紛發問，其中沒有台灣問題。但台灣問題仍然是該場記者會最受關注的問題之一。按照兩會記者會的“傳統”，主持人宣布記者會結束後，記者們都會衝到主席台前提問。昨天的記者會進行到最後一個問題時，已有多位記者起身到主席台側邊等候。主持人宣布結束的話音剛落，記者們就一擁而上，有記者高聲喊出“有美國議員邀請蔡英文訪美，中國會同意嗎？”王毅答道，“當然不會了。”



隨後王毅走下主席台，守候在側邊的記者高喊“今年拿下台灣幾個邦交國？”王毅“哈哈哈”一笑，快速離場。



美國近期在台灣問題上動作頻頻，台灣又逢選舉年，從外長記者會後被記者“高喊”出來的兩問，可見台灣問題的熱度。



