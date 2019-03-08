批綠撒錢蘇不爽　韓國瑜：善意提醒

韓國瑜參加婦女節活動後，接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨天說，民進黨政府“到處撒錢，做討好民眾的政策”，“行政院長”蘇貞昌今日回應“原來國民黨當初快倒的時候就是到處撒錢，終於聽懂韓國瑜講的話”。韓下午出席38婦女節活動時進一步說明，講這個已經跳脫藍綠，跟藍綠惡鬥沒有任何關係，自己只是提出來讓民進黨思考，只是善意的提醒。蘇院長也不必大驚小怪，認為是在攻擊，這樣就沒意思了！



韓國瑜昨天接受媒體訪問時說“現在民進黨所為，就好像國民黨當初要倒閉時差不多，到處撒錢，只是在做討好民眾的政策”。



韓國瑜今天下午出席38婦女節活動後受訪再度表示，這個是大家共同檢討，講這個已經沒有藍跟綠、沒有國民黨跟民進黨之分，只是民進黨在2018年選舉大敗，失敗之後還有一年多到兩年的任期，要思考為什麼台灣人民不願意把票投給民進黨，調整施政次序跟重心，察覺到哪一部分不能被人民所接受。



韓國瑜強調，自己只是提出一個呼籲而已，跟藍綠之間惡鬥一點關係都沒有，提供民進黨去思考，為什麼台灣人民不願把票投給民進黨，絕對不是批判。



韓國瑜又說，蘇院長也不必大驚小怪，認為是在攻擊，這樣就沒意思了！我們還是要回到最基層的，到底現在台灣人民要的是什麼，“行政院”應該要滿足多數人民的需要，就只是善意的提醒而已。