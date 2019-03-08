中消協：全國70個大中城市消費滿意度良好

中評社北京3月8日電／26日上午，中國消費者協會在京發布《2018年70個城市消費者滿意度測評報告》。測評結果顯示，2018年全國70個被調查城市的消費者滿意度得分為73.68分，總體處於良好水平。



據介紹，此次2018年度測評工作在原有50個城市基礎上擴容到70個國內主要城市，在保持2017年度消費者滿意度測評指標體系總體框架的基礎上，對部分指標內容和權重進行適度調整優化，最終確定由消費供給等3個一級指標、供給豐富性等16個二級指標、分布合理等24個三級指標組成城市消費者滿意度評價指標體系。



測評工作於2018年10月至12月在全國70個城市同步展開，共取得有效樣本46，824個。根據統計結果，百分制下70個城市的消費者滿意度綜合得分為73.68分；相比於2017年度50個城市消費者滿意度得分71.75分，總體得分上漲1.93分。測評結果顯示，連續測評的50個城市中有44個城市的消費者滿意度得分有提升。



從各城市滿意度總體排名上看，無錫市、南通市和上海市的消費者滿意度得分相對較高，且連續兩年位居全國前三。從不同社會消費品零售總額規模分層級來看，規模相對越大的城市消費者滿意度越高。測評報告還從不同城市行政層級、城市發展規模等分類對70個城市進行了對比分析，幫助各城市明確自身優勢和短板。



此外，《測評報告》還從進一步提升城市消費者滿意度角度提出六點意見建議：一是進一步深化供給側結構性改革，著力消除生產、流通各個環節領域消費難點痛點，更好地滿足人民群眾美好消費生活需要；二是大力強化“消費者至上”理念，確保政府及有關部門的政策措施貼近消費者需求，進一步提高服務的針對性和有效性；三是進一步夯實安全消費基礎，強化消費環節制度建設和安全保障措施，促進安全消費信息共建共享，讓消費者明明白白消費；四是順應新時代要求，創新政府監管與服務舉措，進一步降低消費風險、提振消費信心；五是加強與消費者的良性互動，做好政策措施的落地實施，切實解決“最後一公里”服務問題；六是強化問題導向意識，扎實做好消費維權工作，著力解決消費者投訴難、解決難的問題。



中消協秘書長朱劍橋指出，各項數據和事實表明，消費者滿意度穩中有升，總體處於良好水平，同時73.68分的得分也說明在消費環境和消費維權方面還存在不少薄弱環節，一定程度上影響了消費信心的提高和消費潛力的釋放，消費環境建設仍需加力。中消協希望通過滿意度測評工作，幫助各個城市了解各自的優勢、亮點和短板、問題，有針對性地進行改進，消除進一步擴大消費的障礙。



朱劍橋還表示，針對消費者滿意度測評工作中反映的問題，中消協會將70個城市的深入分析結果通報給各地政府及相關部門，並建議各地深入對照問題清單，研究制定切實可行的行動方案；中消協也將會同各地消協組織進行深入調研分析，為當地政府及有關部門進一步改進監管和服務工作提供參考。中消協將持續關注消費者滿意度提升工作，為改善和優化消費環境、提升消費維權效能、激發和釋放消費潛力繼續努力，讓消費者選的稱心、買的放心、吃的安心、用的舒心，提升消費者的獲得感、幸福感、安全感。



來源：人民網



