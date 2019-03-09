張曉明答中評：不存在削弱高度自治

國務院港澳辦主任張曉明（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）昨天下午，港澳辦主任在部長通道上就中評社記者提出的關於就取締“港獨”組織“香港民族黨”向行政長官發出公函一事做出回應，這也是張曉明當天回應的唯一一個香港問題。張曉明表示，這個方式是恰當的，於法有據，不存在所謂干預、削弱特別行政區高度自治的問題。



香港中評社記者問道，中央人民政府在不久前就取締“港獨”組織“香港民族黨”向行政長官發出公函，這是出於什麼考慮？在香港有人認為這是在削弱特別行政區的高度自治。請問主任，您怎麼看這個問題？



對此，張曉明表示，“香港民族黨”是公然宣揚“港獨”主張的一個“港獨”組織。它的活動挑戰了“一國兩制”的政治底線，嚴重違反憲法和基本法，也觸犯了香港本地的有關現行法律，屬於危害國家安全的行為。對於這樣的危害國家安全的行為，中央人民政府表示關注，採取“零容忍”的態度，是必然的，香港特別行政區政府依法加以取締也是必須的。基本法的第一條明確規定：“香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分”，怎麼能夠設想中央對待香港發生的危害國家安全的行為可以不聞不問呢？而且從處理的形式上看，中央人民政府給香港特別行政區行政長官發公函，表明對特區政府取締“香港民族黨”的堅定支持，同時也表明中央堅決維護國家統一和領土完整的基本立場，請特別行政區行政長官就有關的情況向中央提交報告，這個方式是恰當的，是依法履行中央人民政府應有的權力和應盡的義務，於法有據，順理成章，不存在所謂干預、削弱特別行政區高度自治的問題。



張曉明表示，香港回歸22年來的事實已經充分證明，“一國兩制”是最好的制度安排，香港在這條路上走得很好，而“港獨”是要把“一國兩制”毀掉。香港社會主流民意對於反“港獨”這一點是非常清晰的。因為廣大香港同胞都是真誠地希望“一國兩制”能夠行穩致遠，都負有維護國家統一和領土完整的法定義務。



（中評社報道組：林艷、徐夢溪、張心怡、張爽；後方支援實習記者：馮帆）

