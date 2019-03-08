愛將潘恆旭對王浩宇叫陣　韓國瑜：他長大了

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）高雄市觀光局長潘恆旭今天上午接受《周玉蔻嗆新聞》電話連線採訪時，不僅當場對綠黨桃園市議員王浩宇叫陣嗆選“立委”之外，也再度針對2020敏感議題發言，認為高雄市長韓國瑜不會去參加國民黨內初選登記。韓國瑜下午被媒體問到此事，韓表示會再跟潘溝通，同時韓也哈哈笑回“他（潘恆旭）已經長大了”。



王浩宇在臉書上批評韓國瑜與國台網代表喝酒等事，引起潘恆旭今天上午接受廣播節目電話連線採訪時，除了點名民進黨桃園市長鄭文燦縱容王打韓，嗆王若關心高雄，就來高雄選“立委”，若在桃園選“立委”“他也奉陪到底”。此外，周玉蔻也問潘恆旭，韓國瑜是否會競選2020“總統”？潘說，韓國瑜要他對2020慎言，甚至當啞巴，但他自己認為，韓國瑜現在念茲在茲是拼高雄經濟，他也認為韓國瑜不會去參加國民黨內初選登記。



由於韓國瑜曾多次告誡過潘恆旭，不要再對2020大選發言，甚至要他清明節後再講，但是潘今天不但再度發表言論，還上前叫陣嗆說要選“立委”，行事作風似乎沒有因此收斂。



媒體趁著韓國瑜下午出席高市婦女節活動詢問韓“是否覺得潘恆旭不聽他話，也管不動了？”韓國瑜聽了先回答“我已經跟他講過，我會再跟他講。”媒體追問“潘說要選“立委”，跑去跟王叫陣耶？”韓國瑜聽了哈哈大笑邊走邊回答“他（潘恆旭）已經長大了，讓他自己去。”接著韓就被隨扈帶離開現場。