如何實施癌症防治行動？馬曉偉：六項工作可做

國家衛生健康委員會主任馬曉偉（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國家衛生健康委員會主任馬曉偉回答記者提問介紹了關於癌症防治工作三年計劃。



馬曉偉說，癌症是危害我國人民生命健康的重大疾病，黨中央、國務院高度重視癌症防治工作。近年來，我國癌症防治工作取得相當大的成果。最近，國務院常務會剛剛通過了關於癌症防治工作三年計劃，主要有幾個方面的工作要做：第一，在全國縣以上醫療機構建立癌症登記報告制度；第二，推廣癌症的“三早”，早期篩查、早期診斷、早期治療，降低癌症死亡率；第三，堅持預防為主，擴大健康科普宣傳，讓老百姓知曉這方面的知識，更好地預防癌症；第四，建立國家、省、市、縣四級癌症防治體系，為防治工作提供堅強的技術支撐；第五，要保證藥品供應，大家都知道抗癌藥降價、進醫保了，我們一定還要讓這些抗癌藥進醫院，把為群眾“最後一公里”的服務做好；第六，加強科技攻關，提高科研水平，解決腫瘤防治當中的技術瓶頸問題。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵）