陳淞山：2020關鍵是柯、韓以及郭台銘

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山8日在美麗島電子報撰文評論2020大選，他說民進黨候選人蔡英文原本是很難打贏2020大選，正因為超高人氣的中國國民黨韓國瑜與無黨籍柯文哲的過度炒作及曝光形成相互拉抬或對打，而攪亂了整體的政治局勢與選情，反而是有乘隙而起的勝選機會！除了韓、柯之外，會不會突然冒出一個可能影響整個戰局的郭台銘？另外形成一股“梟雄旋風”或“郭流”來一較高下？台灣詭譎多變的2020大選前哨戰，更加精采可期了！





陳淞山評論全文如下：



2018年民進黨的慘敗，讓國民黨的政治領袖與群雄們蠢蠢欲動，爭相冒出頭來表態要參選“總統”，卻都抵不過一個剛上任三個多月且已表態不參加黨內初選的高雄市長韓國瑜的“總統”行情”，而一個很想選“總統”的台北市長柯文哲則因為“組黨”問題與“韓流”效應影響，變成瞻前顧後、猶豫不決的“螳螂總統”，不知何時那一位“黃雀”會跑出來攪動變局。然而，目前輸面最大的蔡英文，因為有“連任“總統”的政治優勢與顧忌，在不主動放棄參選連任的情況下，民進黨內部人士就只能搖頭但也無可奈何地勉強接受這樣一位很可能敗選的“總統”。



3月16日的“立委”補選，如果民進黨全軍覆沒，蔡英文當然還是會繼續參選“總統”，而在台南輔選最賣力的賴清德則更不可能出來參加“總統”初選，因此，這個日子的任何情況與結果，都不會改變民進黨既定的“總統”提名可能人選，當然，也就不用把它視為是“總統”大選的前哨戰！因此，真正能夠成為“總統”大選前哨戰的關鍵因素，就是柯文哲與韓國瑜會不會參選以及還沒露出風聲的郭台銘最後會不會跳出來參選“總統”的問題了？



對一個很可能連任失敗的蔡英文，最不想看到的選戰局面就是一對一的藍綠對決戰場！因為要拿到50%以上的選票，幾乎不大可能發生，畢竟，討厭她、不信任她、不滿意她的人遠遠超過一半選民以上，所以，最好的情況則是三組或以上的人參選“總統”是最有利於蔡英文的選戰，而最好的其他組對手要嘛是“親中”的政治屬性，要嘛是能夠有實力吸納“中間選票”或“年輕選票”的人，才能形成三足鼎立或者是“抗中v.s親中”的戰局，其中，無論是柯文哲、韓國瑜或者是郭台銘三人，都是比較符合這些情況的政治對手。



當然，也有很多人提出“白綠合作”的政治想法，這原本應該是不錯的構想，可是問題是蔡柯配或柯蔡配的政治合作機會難度都相當地高，且當事人的意願與相互信任度都不夠的前提下，幾乎難以推動！再加上雙方支持者的對立與對抗情緒根本就難以化解，基本上就是緣木求魚的不可能任務，“不通”！



因此，批韓打柯以製造更加詭譎多變的“總統”大選“亂局”，就是目前民進黨最為可行的政治操作對策，一方面讓國民黨的內訌與內鬥更加劇烈，四個太陽紛爭的歹戲拖棚越久越好，另一方面則是讓柯文哲的政治弱點持續地加以暴露，訪問以色列及美國的戲碼變成“小丑劇”或“鬧劇”，不是首都市長在機場大廳的席地而坐，讓人“不堪入目”，就是訪美行程的內容一再縮水或被大打折扣，難登“總統”層級”的大雅之堂！



韓國瑜市長的政治內涵與視野格局不足，與柯文哲市長相當類似，容易犯錯或說謊！也就是說，越把他們捧上天就很有可能會摔的更重！只要新聞媒體喜歡聚焦在他們兩人身上，就更加容易曝露出來他們的弱點與缺失，尤其是面對國際上的外交或城市交流的訪問行程，更加可能因為說錯話或處事不當而貽笑大方，這當然就是民進黨政治團隊最擅長且機不可失而可以拿來消遣或攻擊的好話題，也是可以藉機突顯蔡英文“國際溝通能力”的政治優勢與優點之處，至少宛如電影情節般的“兩個小丑與大小姐”政治劇碼也能不斷的在新聞版面中上演！



“善用執政優勢”是蔡英文要競選連任的政治憑藉，2018年的慘敗，就是不懂也不去使用這樣的政治資源，才會有如此的結果。現在，蔡英文懂得用了，還不會太慢！尤其是面對喜歡單打獨鬥展現個人風格的柯文哲與韓國瑜，蔡英文應該已經相當清楚如何藉機曝露對手的弱點並強化自己的優點，柯文哲的訪美與韓國瑜的登陸訪問，都是身為執政者如何“善用執政優勢”的絕佳好時機，也是可以讓外界清楚看到柯文哲與韓國瑜政治弱點的重要關鍵時刻，蔡英文政府應該絕對不會輕易放過的。



這就如同工研院前主任杜紫宸日前南下高雄旅行3日後的感想一樣，“韓流恐是海市蜃樓的幻覺！”他表示他到高雄駁二、旗津碼頭等景點一看，和台北華山文化園區人潮相比，那可真是“門可羅雀”，因此認為媒體對此地經濟成長的報道，大概只是高雄市以外某些人心中的海市蜃樓幻想吧。杜紫宸真的是一語道破所謂的“韓流效應”，就是趁民進黨執政不佳所竄起的“教訓民進黨”效應，真本事沒有，但吹牛的功夫不錯，但總有一天還是會吹過頭破掉的，是很難經得起長期被檢驗的。



2020年的“總統”大選前哨戰，就是看柯文哲與韓國瑜兩位過度消耗自己並曝露出自己弱點與缺點的一場政治遊戲，是“柯文哲旋風”與“韓流”的兩股政治氣旋互相媲美、對打、消耗的政治戰役，雖然他們最後都不一定會或能夠參選“總統”，但當台灣民眾看煩看厭這場五光十色的政治“煙火秀”之後，很多事情與問題就會回到正常的政治軌道來加以運行，大家就會重回理性務實的政治層面去找尋或支持適合領導台灣的“總統”人選了！



所以，四月中就要出爐的民進黨“總統”候選人蔡英文，原本是很難打贏“總統”大選，正因為超高人氣的韓國瑜與柯文哲的過度炒作及曝光形成相互拉抬或對打，而攪亂了整體的政治局勢與選情，反而是有乘隙而起的勝選機會了！台灣詭譎多變的“總統”大選前哨戰除了韓、柯之外，會不會突然冒出一個可能有影響整個戰局能力的郭台銘？會不會形成另一股“梟雄旋風”或“郭流”來一較高下？就自然更加精采可期了！

