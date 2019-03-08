蔡英文台南出席億載會長交接　爭取企業相挺

蔡英文在台南出席億載會會長交接並會員合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月8日電（記者 趙家麟）蔡英文9日晚間在台南億載會會長交接典禮致詞，表達歡迎台商返台投資，還說政府被批評也是好事，因為這樣才能知道問題所在並加以解決，就有進步的空間。她強調“口號求不了台灣，把解決問題才是正辦。”



以大台南地區上市上櫃公司企業主所組成的“億載會”，9日晚在大億麗緻酒店舉行會長交接典禮。新任會長由上曜建設董事長張 祐銘接任，包括台中磐石會、中菁會、高雄港都會、桃園會、台灣上市協會等企業家聯誼社團代表出席。蔡英文與“立法院長”蘇嘉全、台南市長黃偉哲等也受邀參與盛會。



蔡英文致詞表示，台灣經濟受到國際情勢影響，變局與不確定性，是挑戰，也是轉型的契機。全世界都是台灣的市場，台灣和時間、和自己賽跑，政府正在做強化體質與投資的兩項準備：



第一是要顧體質、拚轉型。有五加二產業當中，其中之一是台南的綠能科學城；第二，目前進行產業創新條例修法，提供下一階段產業發展所需要的支持。最近有幾個重要產業，由“總統府”直接溝通，希望新修法令可以強化業界投資意願。



蔡英文說，為提振內需市場，減稅、旅遊補助等，都希望提供消費能量，政府也帶頭投資公共建設；同時，她也向在座的企業主喊話，若有生產線、生產基地要移回台灣，政府已準備好方案，“歡迎台商回來投資，還設置了單一窗口，提供客製化服務，解決投資困難。”



她說，政府是真心歡迎台商回來。今年一月以來，已有十多家廠 商通過審查，投資超過300億、創造了3000多個工作機會。



蔡英文表示，這兩、三年來政府拚了全力，希望讓台灣轉型能有更強的支撐，有一些政策、做法不盡周全，也讓大家有所批評，“政府被批評也是好事，因為這樣才能知道問題所在並加以解決，就有進步的空間。”



她還說，我們做的努力，是長期以來別人不敢做、不敢碰的，我們克服困難去做，也是這段時間以來，大家可以感受到政府想解決問題，想解決長久以來累積的問題。我們做了很多基本性的、結構性改革，成效確實需要時間，才能夠顯現出來並感受到。



她呼籲企業朋友支持敢去解決問題的團隊，“口號救不了台灣，把問題解決才是正辦。”企業主都知道，帶領企業轉型壓力比吃老本持續下去風險要高，今日大家事業有成，就是願意挑戰風險，“陳年問題正在解決，也許有風險在，大家是提醒風險在哪裡的人！”她籲請大家來鞭策政府。