今年前2個月中國外貿平穩增長

中評社北京3月8日電／海關總署8日發佈數據顯示，儘管受春節等因素影響，今年前2個月，中國貨物貿易進出口總值達4.54萬億元，同比增長0.7%，呈現平穩增長態勢。



具體而言，出口2.42萬億元，增長0.1%；進口2.12萬億元，增長1.5%；貿易順差3086.8億元，收窄8.7%。



新華社報道，據海關總署有關負責人介紹，今年2月份，中國進出口總值1.81萬億元，下降9.4%。其中，出口9227.6億元，下降16.6%；進口8883億元，下降0.3%。如果剔除春節因素，進出口總值、出口和進口將分別增長10.2%、7.8%和12.9%。



從貿易類型看，前2個月，中國一般貿易進出口2.75萬億元，增長3.9%，佔中國外貿總值的60.5%，比去年同期提升1.9個百分點。加工貿易進出口1.14萬億元，下降6.6%，佔25.1%，下滑2個百分點。此外，中國以保稅物流方式進出口4972.6億元，增長7.5%，佔中國外貿總值的10.9%。



從主要貿易夥伴看，中國對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口均實現增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。



具體而言，前2個月，中歐貿易總值為7376.3億元，增長8.9%，佔中國外貿總值的16.2%；中國與東盟貿易總值為5819.3億元，增長1.9%，佔中國外貿總值的12.8%；中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口1.28萬億元，增長2.4%，高出全國整體增速1.7個百分點，佔中國外貿總值的28.2%，比重提升0.5個百分點。



數據還顯示，民營企業前2個月進出口1.84萬億元，增長4.4%，佔中國外貿總值的40.6%，比去年同期提升1.4個百分點。國有企業進出口8183.1億元，增長0.9%，佔中國外貿總值的18%。



此外，原油、天然氣和成品油等商品進口量增加，大宗商品進口均價漲跌互現。