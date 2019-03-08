冬奧全項目參賽？苟仲文：我們體育基礎雄厚

中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國家體育總局局長苟仲文回答記者提問時表示，習近平總書記指出，北京冬奧會“辦賽精彩，參賽也要出彩”。全項目參賽就是辦賽要精彩、要出彩的一個關鍵的環節。全項目參賽是有科學依據的，美國兩次做冬奧會東道主都是全項目參賽，我們同樣能夠做到，因為我們有雄厚的體育基礎。



首先，苟仲文介紹了全項目參賽的含義。全項目參賽就是指作為東道主，中國隊的運動員要通過努力獲得北京冬奧會全部比賽項目的比賽資格，在此基礎上力爭取得好成績。這是運動員拼搏的象徵，只要給我這個機會，我就要爭這個機會。



他指出，全項目參賽可以用“飄、升、奏”來形象地比喻一下。“飄”，就是2022年北京冬奧會的時候，在冬奧會的賽場上，我們中國運動員要參加所有的項目的比賽，並力爭取得好成績。“升”，就是在一些項目上力爭拿獎牌，同時升起中華人民共和國五星紅旗。“奏”，就是在優勢項目，特別是冰上，我們有很強的優勢項目，我們要力爭拿金牌。金牌總數我們也力爭要超歷史最好成績。我們希望，也願意，也要努力去讓《義勇軍進行曲》多次在我們祖國大地奏響。這是全項目參賽的含義。



苟仲文表示，要做到這一點，我們做了這樣幾個規劃，分四個階段實施。一是擴面。二是固點。三是精兵。四是衝刺。2018年我們主要做了擴面的工作，分幾個方面：



一是擴項目覆蓋面。在平昌冬奧會周期，我們只有70個項目參加了比賽，也只有70個項目開展了。現在我們通過集訓，已經有109個項目有了隊伍，而且有些隊伍還是相互之間形成競爭。



第二擴大訓練規模，就是擴大人的規模。大家不要忘了，中國的夏季奧運會項目在世界上屬於強的，我們歷來在二三位這個位置。而且在國外，冬季項目很多人也是由夏季項目轉來的。所以我們通過兩萬人的海選，不拘一格，選出四千人來參加訓練，有13歲、14歲的滑板少年進行滑雪，我們也有年過四十的極限馬拉松選手，同時來自舞蹈學校、雜技團的，也有來自武術學校的，他們一些人員也參加到這個訓練裡面，表現出良好的素質。同時，我們夏季運動員水上的、體操的、田徑的參加一些項目，他們也參加這次四千人的隊伍進行訓練。我可以告訴你，中外教練對這四千人的素質給予了很高的評價，他們也都積極參加到我們這四千人的訓練中。



第三個，擴參與面。過去我們就是黑龍江、吉林省兩個省主要開展冰雪運動，我們的隊伍主要來自這兩個省。我們可以告訴你，現在31個省區市全有隊員在進行訓練，可喜的是我們一些南方城市，像廣西、廣東一些城市也有些隊員，我相信你們會在2022年北京冬奧會的賽場上看到他們的英姿。



第四，擴合作面。過去體育就是體育部門一家在做，這次我們開放門戶，向社會打開合作大門。這次備戰我們這樣做到有地方和企業，比如像新疆維吾爾自治區和斯威克斯公司合作，培養出剛剛在鳥巢越野滑雪取得亞軍的新疆籍運動員，這個運動員也才訓練了兩年。同時，我們和地方開展合作，比如廣東和黑龍江，他們也在開展合作等等。地方和企業的合作，企業和企業的合作，這為我們廣攬人才打下了一些堅實的基礎。同時，我們也走出國門，向國外學習。我們現在跟15個國家，像挪威、奧地利、瑞士、瑞典、芬蘭這些國家展開深入的合作，我們有運動員到他們那裡訓練，他們也有教練到中國來，現在在中國有關的外國教練大概80多人，這個是歷史上從來沒有的。



最後，苟仲文總結說，經過第一階段的工作，我們體育界是有信心做到為北京2022年冬季奧運會提供堅實的人才基礎，我也相信有吃苦耐勞和敢於拼搏的中國運動員，也有我們夏季奧運會經驗的支撐，同時有全國人民的大力支持，我們的隊伍能夠成為一支作風優良、能征善戰的冰雪隊伍，他們會在北京冬奧會上爭金奪銀，不辜負全國人民的希望。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵）

