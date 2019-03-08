談人工智能　王志剛：願與各國一起趨利避害

科技部部長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。科學技術部部長王志剛表示，人工智能發展是一個學科，是一門技術，是一個系統，是一個工程，是一個跟人們生活、生產密切相關的新的領域。技術對大家來講相對都是平等的，國際社會應該加強合作，在這一點上，我們希望與世界各國一起趨利避害。



王志剛表示，人工智能的發展應用是科技的發展，也是交叉學科的發展，更是新一輪工業革命的重要趨勢。正如剛才這位美聯社記者所說，中國人工智能發展確實走在第一方陣。在推動人工智能發展過程中，中國政府做了大量工作，出台了新一代人工智能發展規劃，制定相關技術標準和法規，大學、企業、科研院所都把人工智能發展作為一個重點。下一步，中國仍然會努力推動人工智能的積極健康發展。



他指出，在人工智能的快速發展中，大家也有一些擔心，就是人工智能對社會治理、倫理道德、隱私保護等方面會有哪些挑戰？在這一點上，人工智能和其他學科、其他技術發展一樣，沒有什麼特殊之處。人工智能發展60多年來，幾起幾浮大家都沒有關心這件事，為什麼現在大家都關心，各國都在關心，並且開始聯手討論人工智能在隱私等方面的隱患和危害。在研究階段大家可能不會關心這些事情，現在人工智能已經不再是科學家實驗室中的內容，而是開始走向社會、走向應用。這種應用，一方面會推動產品、產業和社會進步，帶來一些人們生產生活以及社會治理方面的變化；另一方面，一些技術廣泛應用後，比如人臉識別、聲音識別等，就和法律、社會公德、倫理聯繫上了。人工智能和其它前沿技術一樣，技術發展走在前面，法律規範、社會公德、人們的習慣、社會治理方式相對滯後，要加快跟上。



最後，他說，人工智能發展是一個學科，是一門技術，是一個系統，是一個工程，是一個跟人們生活、生產密切相關的新的領域。技術對大家來講相對都是平等的，國際社會應該加強合作，在這一點上，我們希望與世界各國一起趨利避害。第一，要加快推動人工智能在基礎理論、算法、計算能力、數學模型等方面的進步；第二，要加強芯片、器件、部件方面的研發；第三，要加強設備、系統等方面的協作。特別是我們希望國際社會加強人工智能在隱私、倫理、法律法規方面的交流合作，共同推動人工智能技術的國際治理和行業自律，宣揚好的社會公德和倫理道德，推動人工智能更好地造福人類。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）



