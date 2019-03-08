王志剛：科技創新本質上是人才創新

科技部部長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。科學技術部部長王志剛表示，科技活動主要依靠科研人員，科技創新本質上是人才創新。



他說，習近平總書記強調指出，創新驅動實質上是人才驅動。實施創新驅動發展戰略，就是要走出一條從人才強、科技強，到產業強、經濟強、國家強的發展道路。李克強總理在今年的政府工作報告中也明確提出，科技創新本質上是人的創造性活動。



王志剛指出，確實如此，科技活動本質上就是人的活動，是具有科學精神、科學方法、科學習慣的掌握知識技能的一批人，因為有科學理想方面的追求，有科學報國的使命感，所以兢兢業業、心無旁騖、潛心從事研發活動。我們黨和國家高度關注這些從事科技活動的人，也就是我們的科技人員。科技部的主要工作就是要緊緊依靠這些科技人員，服務科技人員和科研團隊，服務大學、院所、企業等科研機構，為他們積極營造良好的法律、政策、社會、文化環境，這是我們做好工作的最基本理念。過去一年裡，我們積極服務科技人員，努力讓廣大科技人員有更多的獲得感，調動他們的積極性、創造性和報國的使命感，主要做了以下工作：



一是，在營造良好的法律政策環境方面，實行以增加知識價值為導向的分配政策，讓科技人員以知識價值參與收入分配。深入落實促進科技成果轉化法，加大成果轉化收益分配力度，讓科研人員成為科研的主體、成果轉化的主體，拿到他所作貢獻應有的報酬。



二是，在減輕科研人員負擔方面，前一段社會上反映“帽子”多、“牌子”多、“檢查”多等問題，還有就是唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項的問題比較突出，我們去年開展了減輕科技人員負擔七項行動，就是要在政策制度上能夠使我們的科研人員不為這些表格、報銷、“帽子”、“牌子”等所困擾，能夠沉下心來一門心思地搞科研，真正用科研來回報社會，真正把時間用在科研活動上。



三是，在加大科研人員激勵方面，我們做了一些調查研究，找科學家、工程技術人員、數學家和企業家一起座談，及時了解他們新的訴求，使我們的改革更有方向、更有針對性。我們改進了評價獎勵，突出了質量、績效、貢獻導向，激勵科技人員投身科研活動，通過科研實現人的價值，為國家、為民族、為社會作出貢獻，同時能夠有尊嚴地、體面地生活。



四是，在改進學風作風、倡導科學精神方面，我們也做了一些工作。科研人員本身也是人，去年發生了一些事情，像論文造假等引發社會關注。科技部的態度非常明確，哪些屬於科研活動中應該禁止的，必須遵守的，政策制度都有明確的規定。



“總的來講，我們就是要在工作層面把黨中央、國務院的一系列決策部署落實好，把新發展理念和科技工作結合好，把科技強國與國家強盛聯繫起來，把從事科技創新活動的廣大科技人員的積極性、創造性調動起來，使他們能夠心無旁騖，做好工作。”



最後，王志剛說，下一步，我們的改革、資源配置、評價工作等都要圍繞科技人員的積極性、主動性、創造性來開展，要尊重科學規律、弘揚科學精神，要聚焦黨和國家的事業，要面向提高綜合國力的目標。我們要緊緊依靠科技人員和科研機構，緊緊依靠這支科技創新的力量，推動科技工作面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求，一點點提升科技人員的獲得感，一個個解決科技發展難題，使我們整個國家的綜合國力和競爭力能夠得到提高，最後走向科技強國，加快實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）











