中國足球水平低？苟仲文：我們也著急

國家體育總局局長苟仲文（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國家體育總局局長苟仲文回答記者提問時表示，”中國足球一直在低水平徘徊，我們也很著急。“同時，他還介紹了進一步的改善計劃。



苟仲文說，中國足球一直在低水平徘徊，我們也很著急，應該說我們的工作沒有做好。這裡面的原因跟我們的足球管理體制機制的頑疾有直接的關係。但是，我覺得根本原因還是在於我們沒有很好地落實《中國足球改革發展總體方案》。在這個方案裡面，把中國足球的未來和當下都講得很清楚，我們在落實上還有很大的差距。同時，我們在發展足球上不免有一些形式主義，也有一些急功近利的情況，所以造成現在有些方面大家都不滿意。



他指出，下一步有幾點要做：第一，堅定地走改革之路。堅定不移把《中國足球改革發展總體方案》落實到位，一茬一茬的人去做，我們一張藍圖繪到底。第二，我們要抓青訓。要實實在在地抓青訓，不能把抓青訓放在口頭上，抓青訓也要放長遠，不能急功近利，特別是要解決青訓方面一些存在的固有的障礙。第三，做好足協換屆。我們要按照總體方案的要求，而且體育總局要負起監督和指導的責任，我跟大家特別強調，體育總局是監督指導，而不是領導。同時我們要建立一個具有廣泛代表性、專業性、權威性的這樣一個足協機構。我想再強調，廣泛的代表性、專業性和權威性，會使中國足協真正成為中國足球發展的龍頭。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）



