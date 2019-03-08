如何培育經濟發展新動能？馬建堂：三＋

國務院發展研究中心黨組書記、副主任馬建堂（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國務院發展研究中心黨組書記馬建堂回答記者提問時表示，可以通過“三個＋”使中國這艘航船的動力更足，更多地培育經濟發展的新動能，更多地推動新舊動能的接續、持續和轉換。



馬建堂說，中國經濟這艘航船之所以能夠迎著風雨、頂著風浪、昂然前行，主要是以習近平同志為核心的黨中央的把舵定向。我們全面實施創新驅動戰略，新技術、新產業、新業態、新模式層出不窮，深刻地改變著我們的生產方式、工作方式、生活方式，給我們這艘經濟大船不斷增添新的活力和動力。



“2019年甚至更長的一段時間，如何使我們這艘航船的動力更足，更多地培育經濟發展的新動能，更多地推動新舊動能的接續、持續和轉換？我學習中央經濟工作會議精神，學習李克強總理的政府工作報告，我想要好好地抓‘三個＋’。”



馬建堂表示，第一個“＋”，“互聯網＋”。“互聯網＋”的核心本質是什麼？萬物互聯，把眾多需求和供給集合在一起，這樣不僅使得我們很多老產業插上新翅膀，而且培育了許多新的產業。商業、零售是不是老產業、傳統產業？借助“互聯網＋”，電商成了中國的新四大發明。



第二個“＋”，“大數據＋”。大數據的核心是什麼？本質是什麼？減少經濟的不確定性，我們有了大數據，就會極大改善我們資源配置的方式，就極大地方便發現需求。所以大數據運用會給中國經濟賦能，也 會出現許多新的風口。



第三個“＋”，“智能＋”。“智能＋”的本質是在人的引領下，機器對人能力的補充、增強、提高，甚至替代。“智能＋”運用於各個行業將激發多大的動力、創造多大的動能？我舉個例子，中國有2.5億老齡人口，大概1億家庭，如果每個有老人的家庭能逐步用上機器保姆，那是多大的一個市場。



最後，馬建堂說，總之，“三＋”的相互加，一定會更加深刻改變我們的生產方式，更加深刻改變我們的生活方式，更加深刻改變我們的工作方式。我們張開雙臂，迎接“三＋”時代的到來。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵）

