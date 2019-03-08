馬建堂：中國經濟穩中有變、變中有機

國務院發展研究中心黨組書記、副主任馬建堂（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日（星期五）下午3時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國務院發展研究中心黨組書記馬建堂回答記者提問時表示，中國經濟發展的形勢在變，但也有不變，且變中有機。



馬建堂說，2019年是共和國歷史上非常重要的一年。分析把握評判中國的經濟形勢，我想說三句話：第一，確實中國經濟發展的形勢在變。什麼在變？一是世界經濟復甦的進程放緩，美國經濟四季度環比折年率較三季度放緩0.8個百分點，歐元區經濟應該說是微增長，三季度、四季度環比增長速度都只有0.2%，日本三季度環比下降0.7%，四季度增長只有0.3%。國際貨幣基金組織、世界銀行、英國共識公司都紛紛調低了2019年經濟增長預期。二是貿易保護主義加劇。2018年世界貿易增長率比2017年放緩了1.3個百分點，這個勢頭今年可能持續。三是中國經濟儘管繼續在增長，但是增長的下行壓力有所增加。我們的消費需求、投資需求的增長速度有所放緩，出口有些月份還在負增長。所以，分析評判中國的經濟形勢不能不看到中國經濟確實穩中有變。



此外，馬建堂說，還要看到不變。分析中國的經濟形勢必須看到不變，什麼沒變？一是中國仍處於大有所為的重要戰略機遇期，這個基本格局沒有變。二是中國經濟市場巨大，市場潛力無限，中國市場主體多，1億多市場主體，供給資源多，經濟發展的基本面沒變。三是新一輪科技革命的市場化、產業化不斷催生著、促進著、推動著新動能的產生，這個大趨勢沒有變。四是中國通過堅定的全面深化改革，激發內生活力，頂住下行壓力的決心沒有變。所以，正像習近平總書記所講的，經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！經歷了5000多年的艱難困苦，中國依舊在這兒！面向未來，中國將永遠在這兒！



馬建堂還表示，變中有機。一是世界經濟在放緩，世界貿易在放緩，這將推動我們進一步更加注重內生動力的挖掘，更加注重國內市場的開拓。政府工作報告已經表明，我國經濟增長預期目標為6%到6.5%。經濟增速在放緩，這有助於倒逼我們的改革開放，推動激發我們的市場活力，頂住下行壓力。二是貿易保護和圍堵在增加，有利於中國進一步加大自主創新的力度，有利於我們盡快補上經濟發展中核心技術的短板。



最後，馬建堂說，總之，我們2019年經濟的環境確實面臨一些挑戰，但是我們要看到變，要看到不變，更要看到變中有機。我相信只要我們認真地、堅決地貫徹黨中央的決策部署和大政方針，堅持穩中求進的工作總基調，堅持創新宏觀調控方式，堅持改革開放，中國經濟就一定會變中有進，就一定會化憂為機。明年我們再相見的時候，春天的消息一定會更多，春意一定會更濃。





（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）











