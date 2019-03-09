中評關注：民進黨補選告急　全黨大搶救

蔡英文日前參訪台南果園，郭國文就在一旁。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月9日電（記者 黃筱筠）3月16日四席“立委”補選將登場，民進黨、國民黨幾乎都將之提升為大選等級！新北市三重選區、台南市第二選區都是綠營過去的票倉，如果連票倉都守不住，很可能就如賴清德所說，民進黨這最後一口氣很可能都要沒有了。而對國民黨來說，若能拿下這兩席“立委”將重重打擊民進黨氣勢，因此，這場補選可以說是2020大選前哨站。



3月16日補選的四席立委，有新北市三重選區、彰化縣、台南第二選區以及金門選區。但金門、彰化這兩席幾乎是國民黨的囊中物，民進黨甚至金門都未提名。國民黨如果能把綠營優勢選區拿下，即大大勝利，將是去年1124九合一勝選之後，再次提振。



蔡英文雖然沒有大剌剌在造勢場合上，為黨提名的台南候選人郭國文、新北三重候選人余天站台，但蔡英文日前也到台南玉井參訪果園了解農產品狀況，就是為了防堵國民黨謝龍介搭著韓流賣農產品政見，所做的防堵動作。蔡日前也到余天競選辦公室“突襲”，為余天加油打氣，這都是利用未公開站台的方式，拉抬黨內候選人。



蔡英文3月1日特別到台南探視陳水扁的母親陳李慎，蔡已經很久沒有探視扁家人，這個動作顯然也是選情真的危急了，不得不做。蔡一探視扁媽後，扁媽也取消原本要幫陳筱諭站台的活動。可能參選2020的無黨籍台北市長柯文哲3月1日拜訪陳水扁，帶有爭取支持意味；蔡英文同日探視扁媽，較勁味濃。



台南市長黃偉哲8日也帶著郭國文到高雄拜會扁，這些動作都是別有意義。因台南第二選區民進黨分裂，另一位脫黨參選的陳筱諭候選人，母親是無黨籍前台南市議員，父親過去是麻豆鎮長，因此在第二選區中的麻豆鎮有其支持度。



民進黨積極拉近與扁的關係，就是希望強調郭國文是“正綠軍”、“親扁軍”，避免綠營票源分散，讓國民黨候選人、台南市議員謝龍介當選。賴清德更在輔選郭國文時說，“民進黨只剩下一口氣”，這句話打出悲情牌，在綠營票倉台南市，可能有凝聚選票作用。



中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在選前最後一個週末也將再次赴台南為謝龍介站台，316這場“立委”補選，已經從地方選舉提升到中央關注的選舉，因為對於國民黨、民進黨來說，“有著不可輸的壓力”。

