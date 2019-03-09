澳門“一國兩制”實踐 張曉明：獨具特色

國務院港澳事務辦公室主任張曉明在“部長通道”回答提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評報道組）3月8日下午，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，國務院各部門負責人繼續亮相“部長通道”，直面熱點，回應記者關切。



今年是澳門回歸祖國20周年，在回應記者有關“一國兩制”在澳門實踐情況的問題時，國務院港澳事務辦公室主任張曉明表示，澳門雖然地方不大，但是在“一國兩制”實踐方面地位重要、獨具特色，而且亮點不少。



張曉明介紹，澳門回歸後的經濟增長速度是全世界最快的地區之一，澳門的人均GDP也是全世界最高的地區之一。澳門回歸後第二年，2000年當年的GDP是539億澳門元，人均是1.6萬美元。到了去年，澳門的GDP已經升到4403億澳門元，人均GDP達到了8.3萬美元，全世界排第二，僅次於盧森堡。



再比如，澳門居民的生活幸福指數很高。澳門去年的失業率是1.8%，也就是完全就業了。澳門從2007年開始，就已經推行了從幼兒園到高中的15年義務教育。澳門初級衛生保障體系提供了覆蓋面挺廣的免費醫療，被世界衛生組織評為“太平洋地區典範”。澳門的人均壽命也是全世界名列前茅的，人均預期壽命達到了84歲，僅次於香港的84.2歲，與日本並列世界第二。



澳門也是國際著名的旅遊城市，每年都有大量的世界各地的遊客慕名而來。去年澳門的入境旅客達到了3600萬，也就是說，在澳門這麼一個只有30多平方公里的區域範圍之內，每天起碼有10萬遊客在那兒觀光旅遊，人氣很旺。澳門也是東西方文化交融的地方，歷史城區早就被列入世界文化遺產名錄。前年又被評為“創意城市美食之都”。在澳門很方便享受到世界各地的美食，有口福也是澳門居民幸福生活的重要指數之一。