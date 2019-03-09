中評側記：外長記者會　外媒記者很搶眼　

外長記者會是外媒記者的“主戰場”（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評報道組）每年全國兩會，外長記者會都能匯聚全球目光，成為世界了解中國的重要窗口。



3月8日10時，國務委員兼外交部長王毅的記者會準時在北京梅地亞中心700多平方米的多功能廳舉行。這是王毅外長第一次以國務委員身份出席記者會。外長記者會不僅吸引了眾多境內媒體記者，更是外媒記者的“主戰場”。早在記者會正式開始的三個小時前，各國記者早已在會場外排隊等候，並期待從這場記者會中捕捉王毅對中國外交政策和對外關係的權威闡述。



持續120分鐘的記者會，外長回應媒體和大眾所關心的中國外交實踐和國際熱點問題，全程用平實而擲地有聲的語言向世界展現了中國外交的風采和魅力。



回應中美關係前景，王毅表示，與中國“脫鈎”，就是與機遇“脫鈎”，就是與未來“脫鈎”，某種意義上也是與世界“脫鈎”。



關於中俄關係未來形勢，王毅認為，只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。



2019年中歐關係將如何發展？王毅談到，歐洲一定會從自身的根本和長遠利益出發，保持對華政策的獨立性、穩定性和積極性。



在形容中印關係時，王毅表示出積極樂觀態度，他期待讓中印友好與合作“像長江和恒河一樣奔湧向前”。



“改善還只是剛剛起步，接下來要’知行合一’。”提及中日關係，王毅這樣回答。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽 實習記者：劉瓅澤）

