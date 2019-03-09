中評關注：蔡英文台南拜廟不見賴清德

蔡英文8日下午在台南的系列拜廟行程由民進黨籍“立委”陳亭妃安排。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月9日電（記者 趙家麟）蔡英文9日下午安排一系列台南拜廟行程，最後出席上市上櫃公司企業主的聯誼社團晚會。蔡英文揭匾、致詞演說，面臉輕鬆笑容，尋求選民支持她連任的氣氛濃厚，但卻也是黨內派系涇渭分明的一次地方暖身造勢行程。



蔡英文8日下午在台南的行程，非為輔選“立委”而來，反而是自己尋求連任地方暖身活動。拜廟行程由台南“正國會”“立委”陳亭妃規劃安排，先和地方大廟重新建立起友好關係。



蔡英文從拜廟到出席企業界活動，致詞演說主要著重在三部分：



首先，坦言3年來的政策改革，有不同延之處，也遭到質疑、批評。但強調改革的方向、目標與決心不變，施政成果的呈現，還需要時間，尋求人民的諒解。



第二，向民眾強調假消費操弄輿論，繼續呼籲大家加入她的臉書Line群組，搭建人民直接溝通對話的管道。



第三，向企業界喊話，歡迎台商返鄉投資。強調經濟發展的重要性，但也要捍衛民主制度、顧守主權。



蔡英文8日下午在台南的拜廟、揭匾活動，由民進黨“立委”陳亭妃安排，行程包括中西區祀典武廟、北區祀典興濟宮、北區西來庵與大興宮。蔡英文跨派系尋求各方支持，動作也相當明顯。



8日的拜廟行程，主要要由民進黨“正國會”系統的台南“立委”陳亭妃安排。蔡走訪了台南四間大廟，看不到前“行政院長”賴清德，幾乎也看不到有新系民代陪同，可以說是“正國會”陳系人馬動員挺蔡的場面。



連民進黨籍台南市長黃偉哲，也“撞期”安排在昨天下午偕同“立委”候選人郭國去拜訪陳水扁，缺席了蔡英文的拜廟行程，直到晚間“億載會”會長交接的現場，才和蔡英文同台。



但是，蔡的拜廟行程中，卻看到了因為退黨奪下台南議長、被民進黨開除的郭信良，以及退黨投票挺郭的陳亭妃胞妹陳怡珍，都站出來挺蔡。



陳亭妃、郭信良為主的“正國會”勢力，在台南有相當的實力，但去年黨內市長初選失利後，與新潮流涇渭分明。陳亭妃的政治盟友郭信良拿下議長職位後被民進黨開除，昨天首度與蔡在公開場合見面，也反映了郭雖已被民進黨開除，但在挺蔡的陣容中，仍少不了郭。