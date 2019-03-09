陳軍：韓國瑜來大陸　彼此交流心才能在一起

大陸全國人大台灣省代表團副團長陳軍。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月9日電（記者 黃文杰）針對高雄市長韓國瑜將在3月底訪問香港、澳門、深圳與廈門等城市，大陸全國人大台灣代表、北京市政協副主席陳軍接受中評社訪問表示，她欣賞廈門市長莊稼漢戲稱自己外號是農民兄，“莊家漢”力挺“賣菜郎”，這說明一個道理，我們彼此付出彼此收穫，大家利益在一起，整個心在一起，兩岸就會在一起。陳軍為台東阿美族，父親陳連生在十九歲時被國民政府徵召參與國共內戰後留在大陸。陳軍畢業於北京師範大學體育教育論專業。



十三屆全國人大台灣省代表團全體會議8日在北京萬壽莊賓館舉行會議，大陸國台辦主任劉結一親自出席，人大台灣省代表團共有13人，代表團團長為黃志賢，其他成員還有許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹等人。



陳軍，全國人大常委會委員，華僑委委員、北京市政協副主席、台盟北京市委全主委、台盟中央常委，全國台聯理事，北京市政協科技委主任，她是台灣原住民後代，人大台灣代表團的副團長，也是黨支部的副書記，人大台灣團全體會議結束，接受中評社訪問。



被問到兩岸融合看法？



陳軍說，兩岸關係就是一家人，雖然認知還有差異，有些不同，但是這些可以化解，只要增進更多的瞭解。



她表示，台灣還有很多親人，有人住在台北、新北，也有住台中，當然老家台東更是不少原住民親友，自己人沒有在台灣，但是現在兩岸溝通信息非常發達，很多朋友，通過微信彼此溝通，甚至每天早上還會彼此問好，



陳軍表示，大陸這次頒佈惠台31條等措施，發現住在大陸的台灣同胞，對31條的認識確實比住在台灣更瞭解，研判牽涉到媒體宣傳的差異。



被問到台灣民眾覺得大陸對於統一，有時間急迫性與壓力的看法？



陳軍認為，確實有些鄉親或許認為大陸有統一時間表，但是以她的理解是，增加彼此瞭解才更重要，要互相的瞭解，就像國務院總理李克強在報告中提到，“共創共享”美好的未來，但至少要先“共創”，雙方都要有付出，才能一起享受美好成果。



她也回答中評社有關韓國瑜月底到大陸訪問看法。



陳軍說，所謂“融合”有制度，包括措施、更多是心理層面，做到大家彼此認同，這次廈門市長莊稼漢戲稱自己外號是農民兄，歡迎韓國瑜到廈門訪問，可是一個是種田的，一個是賣菜的，可以彼此交流，至這說出一個道理，我們彼此付出就會獲得，大家的利益在一起，整個心在一起就會在一起，只有心裡走近了，利益在一起，共同的家園才能建立。



被問到今年兩岸關係，在大陸領導人習近平《告台灣同胞書40週年》紀念會上的精神講話，民進黨蔡政府反彈並抵制一國兩制，會不會讓兩岸愈走愈困難？



陳軍解釋，有這個壓力也是很正常，從情感及認知，會發現彼此有些不一樣，就需要透過協商，看看能不能達到共同目標，當然有人認為速度太快，但是別忘了，推進的過程中，台灣也可以跟大陸享受改革開放的成果。



她分析，或許台灣不能理解，改革開放前改革、開放後的差異，“對我來說感觸最深刻、太深太深了”，我們都是中國人，這樣的紅利可以共同享受。



陳軍告訴中評社，大陸講的兩制台灣方案，是民主協商。就是“民主”加上“協商”，要知道，中國共產黨就是跟八個民主黨派協商，一直走過來，從1949年建立中華人民共和國開始，就是這樣的做法，更多是在決策、在協商，也就是決策前的協商。



“對民主協商，我非常有信心”，陳軍要告訴台灣鄉親，這條路是可以走的，台灣目前信心度不夠，在於不瞭解，不用過於擔心，身為人大台灣團代表，會努力當這個橋樑。