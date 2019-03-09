中評鏡頭：到北京故宮一窺軍機處究竟

軍機處也稱“軍機房”、“總理處”。是清朝中後期的中樞權力機關。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月9日電（記者 黃文杰）台灣政壇通常用“軍機處”來形容體制外的權力核心機構，有層不為人知的神秘面紗，從清朝軍機處、乃至明朝錦衣衛、東廠、西廠，都可發現情報對於朝政的輔助和決策作用不可替代，這更牽扯皇帝的用人哲學，這在北京故宮的“清代軍機處史料展”，可以一窺究竟。



想要瞭解清朝的軍機處，走一趟北京故宮，在紫禁城乾清門西側內右門以西，坐北向南的廬房，面闊十二間，進深兩間。



自東向西分別為：侍衛值宿房（東四間）、軍機處大臣值房（中四間）、內務府大臣辦事處（西四間）。



後來東四間的原侍衛值宿房內，設有“清代軍機處史料展”，中四間的軍機處大臣值房，為原狀陳列。



根據史料，軍機處從創立到廢除，前後綿延近200年，對清代的政治、經濟和軍事各方面都產生了影響。



軍機處設立之初，原是雍正皇帝為了西北戰事而臨時設立的軍事機構，主要功能在於軍情傳遞和輔助決策，為求保密並削弱“內閣”、議政王大臣會議權力，



但在戰爭結束之後，軍機處不但沒有就此結束，它的職權和地位反而得到進一步提升，逐漸扮演著政治中樞的角色。



軍機處也稱“軍機房”、“總理處”。是清朝中後期的中樞權力機關，雍正七年（1729），因用兵西北，以“內閣”在太和門外，恐漏瀉機密，始於隆宗門內設置軍機房，選“內閣”中謹密者入值繕寫，以為處理緊急軍務之用，輔佐皇帝處理政務。十年（1732），改稱“辦理軍機處”，簡稱“軍機處”。



《八旗通志初集》《欽定八旗通志》是清代兩部部帙較大的關於八旗制度的漢文書志，對研究清代八旗制度、滿族歷史等具有極高的參考價值。



乾隆三十七年（1772）福隆安等奉敕續纂，嘉慶元年（1796）成書。



《平定兩金川方略》是紀事本末體史書。從乾隆二十年（1755年）著重記載了平定大小金川叛亂之始末，至四十四年（1779年）朝廷議定屯防兵額止。嘉慶年間其戰術運用到鎮壓白蓮教起義。



軍機處本是一個非常的臨時機構，自誕生之日起，就擺脫了正式官僚體系的壅滯、繁瑣的毛病，非常適合皇帝加強皇權的意願。



所以，在準噶爾戰事平定之後，按理應裁撤軍機處，非但不撤銷，反而進一步擴大了軍機處的權力，使其超越議政王大臣會議、“內閣”，成為最主要的政治核心。



軍機處實際上是皇帝的秘書機構，軍機大臣職責是向皇帝提出建議，執行皇帝的政策，決策權完全在皇帝身上。