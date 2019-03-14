名校入學醜聞轟動美國　富人特權廣受質疑

“每一名舞弊入學的孩子身後，都有一名誠實、真正出眾的孩子被拒之門外”。 “一名不會踢球的女孩以明星球員身份被耶魯大學招募，價格120萬美元”“一名聲稱患有學習障礙的男孩，在監考老師幫助下分數達標，價格5萬美元”……12日，美國司法部曝光美名校招生賄賂醜聞，指控50人涉嫌參與“購買”耶魯、斯坦福等大學入學資格的驚天騙局，行賄者多是富商、高官、明星等社會名流。美聯邦檢察官稱這是“司法部起訴過的最大規模入學舞弊案”。富人特權、名校招生制度、社會公平等話題在美輿論場被激烈討論。哈佛大學知名法學教授艾倫·德肖維茨12日說，這將是“21世紀重大醜聞”之一，現在被披露的還只是“冰山一角”。



“被披露的法庭文件描繪出一幅醜陋畫卷”，美國《華盛頓郵報》報道稱，美國司法部12日舉行記者會，宣布對6個州的50人提出指控。他們中包括33名行賄的學生家長、9名名校體育教練和其他相關人員，被控罪名包括勒索、合謀、欺詐、洗錢和妨礙司法等，涉案金額高達2500萬美元。美國《紐約時報》評論說，這一騙局牽連之廣、行事之大膽甚為驚人。醜聞揭露出一些富人家長為讓孩子進入美國名校可以如何不擇手段。



名為“校隊藍調行動”的大規模調查耗費美國司法部、聯邦調查局和國稅局10個多月時間，涉及全國200多家代理機構。12日一早，約300名執法人員在全美各地展開特別逮捕行動。檢方稱，這些家長大多是金融企業高管、律師行業翹楚和好萊塢明星等社會名流，其中最為著名的是美劇《絕望主婦》主演霍夫曼和以情景喜劇《歡樂滿屋》出名的女星路格林。被捲入醜聞的包括耶魯大學、喬治城大學、南加州大學等名校。



這起龐大騙局的中心人物名叫威廉·辛格。他以非營利組織“關鍵全球基金會”為幌子，通過兩種方式把富人的孩子“買進”常春藤——幫客戶子女在ACT或SAT考試中作弊，或者賄賂體育教練，讓學生被大學校隊錄取。辛格經營的這家機構從2011年以來就一直操持此項“業務”。



12日下午在波士頓聯邦法院出庭時，辛格身穿深色西裝，一動不動地坐著，描述自己如何操縱作假。《紐約時報》報道稱，在證詞中，辛格將自己的賄賂和洗錢體系稱為“一道側門”。他說：“有一道正門是學生自己的努力，有一道後門是學校的募捐系統，但這些都不能保證他們進得去大學。然後我設計了一道側門，向那些家庭提供保證。”據美國聯邦檢察官安德魯·萊林介紹，家長們擺拍孩子從事熱門運動的照片，辛格的同事甚至將照片PS，把孩子的臉貼到某個真正運動員的照片上。辛格還可以給學生雇“槍手”替考，或者直接買通考試中心工作人員篡改考試成績。



在起訴書披露的案例中，一名申請耶魯大學的女學生從未踢過足球，她的父母向辛格支付120萬美元，將其包裝成南加州一個著名足球俱樂部的聯合隊長。耶魯大學足球隊主教練從辛格處收受至少40萬美元好處，這名女孩順利獲得入學資格。在另一個案例中，辛格讓一名家長謊稱兒子有學習障礙，以讓考試時間從正常的一天延長到兩天。他還串通考試中心的監考人員，允許學生作弊。這名家長向辛格支付了5萬美元。



“每一名舞弊入學的孩子身後，都有一名誠實、真正出眾的孩子被拒之門外”，安德魯·萊林批評金錢和欺詐正緩緩滲入名牌大學的招生流程，編織出越來越大的腐敗黑幕。在社交媒體上，許多人美國人表示氣憤但並不驚訝。美國全國廣播電台評論稱，很多人會說“看看，本來就是這樣的”，只是現在這種情況正在失控。



來源：環球時報