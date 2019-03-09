中評關注：外長記者會聚焦中美關係

王毅外长（中评社 徐梦溪摄） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）備受關注的王毅外長記者會昨天上午在梅地亞新聞中心舉行，吸引了大量中外媒體記者。一大早，新聞發布會已經是座無虛席，現場還來了非常多的外媒記者，這也是每年兩會記者會中最受外媒關注的記者會。中評社記者注意到，今年外長記者會中最熱的問題莫過於中美關係了，整場21個問題中有5個問題和美國有關。對此，王毅都一一進行了回應。



第一問，香港鳳凰衛視記者問道孟晚舟案是美國在對中國高科技企業進行整治打壓，王毅表示，只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。對此，我們已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。同時，我們也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當“沉默的羔羊”。



公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。我們希望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造一個公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供一個安全可靠的交往環境。



第二問，央視問道如何評價中美關係，是否能夠做到“四十而不惑”。對此，王毅表示，中美建交40周年是我們雙方總結過去、規劃未來的重要年頭。40年來，中美關係風雨兼程，既取得了歷史性進展，同時也面臨著新的挑戰。過去的經驗歸結到一條，就是合則兩利，鬥則俱傷。儘管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律，需要我們雙方堅持和維護，保持“不惑”的定力。今後的道路也已明確，就是共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這是中美兩國元首達成的重要共識，也應當成為兩國各界的最大公約數和共同努力的方向。



中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，關鍵取決於我們如何看待和處理。一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。

